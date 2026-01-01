Помер волинський журналіст, який 18 років очолював ВОДТРК, Святослав Пирожко
Сьогодні, 12:41
13 серпня у віці 85 років помер заслужений журналіст України, який 18 років очолював Волинську обласну державну телерадіокомпанію Святослав Пирожко.
Про смерть чоловіка повідомила Суспільному його дружина Олена Пирожко.
Попрощатися з Святославом Пирожком можна у нижньому храмі Свято-Троїцького собору Луцька з 16:00. Заупокійна відправа відбудеться 14 серпня о 12:00.
Поховають його на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Ким був Святослав Пирожко
Святослав Пирожко народився 14 січня 1941 року в селі Мирне колишнього Горохівського району. Після навчання у місцевій школі вступив до Львівського залізничного технікуму, але, оскільки ще учнем дописував до різних газет, вирішив стати журналістом.
У 1965 році здобув вищу журналістську освіту. Після закінчення вишу став редактором газети. З 1992-го — генеральний директор Волинської облдержтелерадіокомпанії Держтелерадіо України. Займав цю посаду до травня 2010 року. Був членом Національної спілки журналістів України з 1960 року. 1991 року отримав звання заслуженого журналіста України.
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Про смерть чоловіка повідомила Суспільному його дружина Олена Пирожко.
Попрощатися з Святославом Пирожком можна у нижньому храмі Свято-Троїцького собору Луцька з 16:00. Заупокійна відправа відбудеться 14 серпня о 12:00.
Поховають його на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Ким був Святослав Пирожко
Святослав Пирожко народився 14 січня 1941 року в селі Мирне колишнього Горохівського району. Після навчання у місцевій школі вступив до Львівського залізничного технікуму, але, оскільки ще учнем дописував до різних газет, вирішив стати журналістом.
У 1965 році здобув вищу журналістську освіту. Після закінчення вишу став редактором газети. З 1992-го — генеральний директор Волинської облдержтелерадіокомпанії Держтелерадіо України. Займав цю посаду до травня 2010 року. Був членом Національної спілки журналістів України з 1960 року. 1991 року отримав звання заслуженого журналіста України.
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