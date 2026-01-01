Помер волинський журналіст, який 18 років очолював ВОДТРК, Святослав Пирожко

Святослав Пирожко.



Про смерть чоловіка повідомила Олена Пирожко.



Попрощатися з Святославом Пирожком можна у нижньому храмі Свято-Троїцького собору Луцька з 16:00. Заупокійна відправа відбудеться 14 серпня о 12:00.



Поховають його на міському кладовищі у селі Гаразджа.



Ким був Святослав Пирожко



Святослав Пирожко народився 14 січня 1941 року в селі Мирне колишнього Горохівського району. Після навчання у місцевій школі вступив до Львівського залізничного технікуму, але, оскільки ще учнем дописував до різних газет, вирішив стати журналістом.



У 1965 році здобув вищу журналістську освіту. Після закінчення вишу став редактором газети. З 1992-го — генеральний директор Волинської облдержтелерадіокомпанії Держтелерадіо України. Займав цю посаду до травня 2010 року. Був членом Національної спілки журналістів України з 1960 року. 1991 року отримав звання заслуженого журналіста України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 13 серпня у віці 85 років помер заслужений журналіст України, який 18 років очолював Волинську обласну державну телерадіокомпаніюПро смерть чоловіка повідомила Суспільному його дружинаПопрощатися з Святославом Пирожком можна у нижньому храмі Свято-Троїцького собору Луцька з 16:00. Заупокійна відправа відбудеться 14 серпня о 12:00.Поховають його на міському кладовищі у селі Гаразджа.Святослав Пирожко народився 14 січня 1941 року в селі Мирне колишнього Горохівського району. Після навчання у місцевій школі вступив до Львівського залізничного технікуму, але, оскільки ще учнем дописував до різних газет, вирішив стати журналістом.У 1965 році здобув вищу журналістську освіту. Після закінчення вишу став редактором газети. З 1992-го — генеральний директор Волинської облдержтелерадіокомпанії Держтелерадіо України. Займав цю посаду до травня 2010 року. Був членом Національної спілки журналістів України з 1960 року. 1991 року отримав звання заслуженого журналіста України.

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