На Волині неповнолітній велосипедист спровокував аварію: виїхав на проїжджу частину дороги

На Волині неповнолітній велосипедист спровокував аварію: виїхав на проїжджу частину дороги
У Володимирі розслідують аварію за участю неповнолітнього.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

ДТП трапилась 12 серпня, по вул. Устилузькій.

Водій BMW, зі Львова, 1977 року народження, зіткнувся з велосипедистом, володимирчанином 2012 року народження, який, попередньо, на нерегульованому пішохідному переході раптово виїхав на проїжджу частину дороги. Юнак отримав перелом і був ушпиталений.

На місці працювала слідчо-оперативна група поліції, відомості внесуть в ЄРДР за ч.1 ст. 286 КК України.


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Теги: Волинь, ДТП
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