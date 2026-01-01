На Волині неповнолітній велосипедист спровокував аварію: виїхав на проїжджу частину дороги
Сьогодні, 11:14
У Володимирі розслідують аварію за участю неповнолітнього.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
ДТП трапилась 12 серпня, по вул. Устилузькій.
Водій BMW, зі Львова, 1977 року народження, зіткнувся з велосипедистом, володимирчанином 2012 року народження, який, попередньо, на нерегульованому пішохідному переході раптово виїхав на проїжджу частину дороги. Юнак отримав перелом і був ушпиталений.
На місці працювала слідчо-оперативна група поліції, відомості внесуть в ЄРДР за ч.1 ст. 286 КК України.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
ДТП трапилась 12 серпня, по вул. Устилузькій.
Водій BMW, зі Львова, 1977 року народження, зіткнувся з велосипедистом, володимирчанином 2012 року народження, який, попередньо, на нерегульованому пішохідному переході раптово виїхав на проїжджу частину дороги. Юнак отримав перелом і був ушпиталений.
На місці працювала слідчо-оперативна група поліції, відомості внесуть в ЄРДР за ч.1 ст. 286 КК України.
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