Рейди в місцях відпочинку: на Волині оштрафували підприємців майже на мільйон гривень





Про це 12 серпня повідомили в головному управлінні Державної податкової служби України в області, пише



Перевірки відбувалися у закладах торгівлі, ресторанного бізнесу й надання послуг, що працюють у рекреаційних зонах та місцях масового відпочинку на території Волинської області. У результаті аудиту виявили порушення правил фіскалізації розрахунків і залучення неоформлених працівників, зокрема у п'яти закладах виявили неоформлених працівників.



Окрім фінансових санкцій, на підприємців склали протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 1 ст.155-1 КУпАП, які скерували до суду. Штраф для підприємців становить 85-170 гривень.



Також під час фактичної перевірки ресторану в одному з відпочинкових комплексів Волині податківці виявили низку порушень: заклад працював без застосування ПРРО, не видавав розрахункові чеки, неналежно продавав підакцизну продукцію, зокрема алкоголь з однаковими реквізитами акцизних марок. За ці порушення ресторану загрожує 162 тисячі гривень штрафних санкцій. Також у закладі виявили двох працівників без належного оформлення та реєстрації трудових відносин.



Матеріали усіх перевірок передали в Західне міжрегіональне управління державної служби з питань праці для розгляду й подальшого реагування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині впродовж червня-липня податківці провели 37 перевірок закладів у зонах відпочинку. У зв'язку з виявленими порушеннями до підприємців застосували штрафні санкції на суму 972 тисячі гривень.Про це 12 серпня повідомили в головному управлінні Державної податкової служби України в області, пише Суспільне Перевірки відбувалися у закладах торгівлі, ресторанного бізнесу й надання послуг, що працюють у рекреаційних зонах та місцях масового відпочинку на території Волинської області. У результаті аудиту виявили порушення правил фіскалізації розрахунків і залучення неоформлених працівників, зокрема у п'яти закладах виявили неоформлених працівників.Окрім фінансових санкцій, на підприємців склали протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 1 ст.155-1 КУпАП, які скерували до суду. Штраф для підприємців становить 85-170 гривень.Також під час фактичної перевірки ресторану в одному з відпочинкових комплексів Волині податківці виявили низку порушень: заклад працював без застосування ПРРО, не видавав розрахункові чеки, неналежно продавав підакцизну продукцію, зокрема алкоголь з однаковими реквізитами акцизних марок. За ці порушення ресторану загрожує 162 тисячі гривень штрафних санкцій. Також у закладі виявили двох працівників без належного оформлення та реєстрації трудових відносин.Матеріали усіх перевірок передали в Західне міжрегіональне управління державної служби з питань праці для розгляду й подальшого реагування.

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