На Волині відновлюють приховане зображення Богородиці на іконі

На Волині відновлюють приховане зображення Богородиці на іконі
Реставратори з Харкова Артем Погрібний та Мирослава Погрібна розкривають нижній шар замальованої ікони Різдва Пресвятої Богородиці, що знайшли під образом Олександра Невського у Свято-Михайлівській церкві села Біличі на Волині.

Замальований образ знайшли науковці торік в серпні, розповів Суспільному провідний науковий співробітник Нововолинського історичного музею Юрій Велінець.

Реставраційні роботи розпочалися пів року тому та ще триватимуть кілька місяців.

«Зняття пізніших нашарувань з образу Олександра Невського 1876 року наочно демонструє, як під російським імперським сюжетом, насадженим свого часу, століттями зберігався справжній український сакральний живопис із витонченим письмом», — каже Юрій Велінець.
На Волині відновлюють приховане зображення Богородиці на іконі

Ікону реставрують за кошти релігійної громади, вартість робіт Юрій Велінець не назвав. Після відновлення автентичного образу Різдва Пресвятої Богородиці ікону повернуть у храм села Біличі.
На Волині відновлюють приховане зображення Богородиці на іконі

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Теги: Волинь, ікона, реставрація
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