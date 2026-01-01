На Волині відновлюють приховане зображення Богородиці на іконі
Сьогодні, 09:37
Реставратори з Харкова Артем Погрібний та Мирослава Погрібна розкривають нижній шар замальованої ікони Різдва Пресвятої Богородиці, що знайшли під образом Олександра Невського у Свято-Михайлівській церкві села Біличі на Волині.
Замальований образ знайшли науковці торік в серпні, розповів Суспільному провідний науковий співробітник Нововолинського історичного музею Юрій Велінець.
Реставраційні роботи розпочалися пів року тому та ще триватимуть кілька місяців.
«Зняття пізніших нашарувань з образу Олександра Невського 1876 року наочно демонструє, як під російським імперським сюжетом, насадженим свого часу, століттями зберігався справжній український сакральний живопис із витонченим письмом», — каже Юрій Велінець.
Ікону реставрують за кошти релігійної громади, вартість робіт Юрій Велінець не назвав. Після відновлення автентичного образу Різдва Пресвятої Богородиці ікону повернуть у храм села Біличі.
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Замальований образ знайшли науковці торік в серпні, розповів Суспільному провідний науковий співробітник Нововолинського історичного музею Юрій Велінець.
Реставраційні роботи розпочалися пів року тому та ще триватимуть кілька місяців.
«Зняття пізніших нашарувань з образу Олександра Невського 1876 року наочно демонструє, як під російським імперським сюжетом, насадженим свого часу, століттями зберігався справжній український сакральний живопис із витонченим письмом», — каже Юрій Велінець.
Ікону реставрують за кошти релігійної громади, вартість робіт Юрій Велінець не назвав. Після відновлення автентичного образу Різдва Пресвятої Богородиці ікону повернуть у храм села Біличі.
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