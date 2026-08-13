На Одещині «шахед» атакував пасажирський потяг





Про це повідомляють голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський, пресслужба "Укрзалізниці", пише



"Прицільний удар реактивного "Шахеда" по локомотиву пасажирського потяга на Одещині. На жаль, мушу від першої особи повідомити про найстрашніше: попередньо за наявною інформацію цей удар не лишив шансів нашій локомотивній бригаді - машиністу та помічнику", - йдеться в повідомленні.



За його словами, перед цим була зафіксована загроз БпЛА, моніторингова команда спустила команду на зупинку - поїзд заходив на станцію для безпечної евакуації пасажирів.



"Різкий маневр реактивного "Шахеда" - це лічені хвилини й в локомотивної бригади не вистачило часу для повної зупинки й евакуюватися самим", - зазначив він.



340 пасажирів та поїзна бригада, серед яких немає постраждалих, були евакуйовані в безпечне місце. Наразі організовано довезення пасажирів до Одеси автобусами.



В "Укрзалізниці" додали, що наразі триває з'ясування всіх обставин події.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У четвер 13 серпня в Одеській області реактивний "Шахед" атакувава пасажирський потяг, внаслідок чого загинули машиніст і помічник локомотива.Про це повідомляють голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський, пресслужба "Укрзалізниці", пише Українська правда "Прицільний удар реактивного "Шахеда" по локомотиву пасажирського потяга на Одещині. На жаль, мушу від першої особи повідомити про найстрашніше: попередньо за наявною інформацію цей удар не лишив шансів нашій локомотивній бригаді - машиністу та помічнику", - йдеться в повідомленні.За його словами, перед цим була зафіксована загроз БпЛА, моніторингова команда спустила команду на зупинку - поїзд заходив на станцію для безпечної евакуації пасажирів."Різкий маневр реактивного "Шахеда" - це лічені хвилини й в локомотивної бригади не вистачило часу для повної зупинки й евакуюватися самим", - зазначив він.340 пасажирів та поїзна бригада, серед яких немає постраждалих, були евакуйовані в безпечне місце. Наразі організовано довезення пасажирів до Одеси автобусами.В "Укрзалізниці" додали, що наразі триває з'ясування всіх обставин події.

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