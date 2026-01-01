Україні потрібно 5% американських запасів ракет до Patriot, щоб пережити зиму, — Зеленський





Про це Зеленський сказав у інтерв'ю CNN, пише



«У мене є кілька місяців і мільйон телефонних дзвінків... Я намагаюся обміняти щось на ракети... Я роблю деякі речі, якими навіть не можу поділитися. Це не означає, що це поза законом. Але я не можу про це говорити», — заявив президент України.



За останні тижні кількість російських балістичних атак стрімко зросла, особливо уразивши Київ, оскільки москва використовує те, що запаси ракет-перехоплювачів Patriot в Україні майже дорівнюють нулю.



«Цього року у нас у два з половиною рази менше ракет-перехоплювачів, ніж було у 2025 році. росія має вдвічі більше балістичних ракет на місяць, ніж раніше», — заявив він.



Він додав, що «якщо США продадуть нам 5%, (ракет-перехоплювачів до Patriot — ред.) ми переживемо зиму і врятуємо життя людей. Якщо вони зможуть продати нам 10%, ми знищимо всі російські балістичні ракети. У мене є 1%».



Що відомо про дефіцит ракет?



Під час останніх масованих обстрілів Києва українські сили ППО збили більшість дронів і крилатих ракет, але не збили балістики.



На тлі цього президент України Володимир Зеленський заявив, що причина цього — у недостатніх постачаннях ракет-перехоплювачів від союзників.



Зеленський також заявляв, що за цей рік Україна отримала втричі менше ракет для захисту від балістики, якщо порівняти з попереднім роком. Офіційною причиною, яку Києву повідомили партнери, були бойові дії на Близькому Сході.



Раніше Financial Times писало, що президент США Дональд Трамп відмовив українському президенту в наданні 300 ракет до Patriot через потребу зберегти американські запаси на тлі війни проти Ірану.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні від США необхідні 5% ракет-перехоплювачів Patriot, щоб пережити зиму і 10% — щоб знищити всі російські балістичні ракети.Про це Зеленський сказав у інтерв'ю CNN, пише Громадське «У мене є кілька місяців і мільйон телефонних дзвінків... Я намагаюся обміняти щось на ракети... Я роблю деякі речі, якими навіть не можу поділитися. Це не означає, що це поза законом. Але я не можу про це говорити», — заявив президент України.За останні тижні кількість російських балістичних атак стрімко зросла, особливо уразивши Київ, оскільки москва використовує те, що запаси ракет-перехоплювачів Patriot в Україні майже дорівнюють нулю.«Цього року у нас у два з половиною рази менше ракет-перехоплювачів, ніж було у 2025 році. росія має вдвічі більше балістичних ракет на місяць, ніж раніше», — заявив він.Він додав, що «якщо США продадуть нам 5%, (ракет-перехоплювачів до Patriot — ред.) ми переживемо зиму і врятуємо життя людей. Якщо вони зможуть продати нам 10%, ми знищимо всі російські балістичні ракети. У мене є 1%».Під час останніх масованих обстрілів Києва українські сили ППО збили більшість дронів і крилатих ракет, але не збили балістики.На тлі цього президент Українизаявив, що причина цього — у недостатніх постачаннях ракет-перехоплювачів від союзників.Зеленський також заявляв, що за цей рік Україна отримала втричі менше ракет для захисту від балістики, якщо порівняти з попереднім роком. Офіційною причиною, яку Києву повідомили партнери, були бойові дії на Близькому Сході.Раніше Financial Times писало, що президент СШАвідмовив українському президенту в наданні 300 ракет до Patriot через потребу зберегти американські запаси на тлі війни проти Ірану.

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