Україні потрібно 5% американських запасів ракет до Patriot, щоб пережити зиму, — Зеленський

Україні потрібно 5% американських запасів ракет до Patriot, щоб пережити зиму, — Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні від США необхідні 5% ракет-перехоплювачів Patriot, щоб пережити зиму і 10% — щоб знищити всі російські балістичні ракети.

Про це Зеленський сказав у інтерв'ю CNN, пише Громадське.

«У мене є кілька місяців і мільйон телефонних дзвінків... Я намагаюся обміняти щось на ракети... Я роблю деякі речі, якими навіть не можу поділитися. Це не означає, що це поза законом. Але я не можу про це говорити», — заявив президент України.

За останні тижні кількість російських балістичних атак стрімко зросла, особливо уразивши Київ, оскільки москва використовує те, що запаси ракет-перехоплювачів Patriot в Україні майже дорівнюють нулю.

«Цього року у нас у два з половиною рази менше ракет-перехоплювачів, ніж було у 2025 році. росія має вдвічі більше балістичних ракет на місяць, ніж раніше», — заявив він.

Він додав, що «якщо США продадуть нам 5%, (ракет-перехоплювачів до Patriot — ред.) ми переживемо зиму і врятуємо життя людей. Якщо вони зможуть продати нам 10%, ми знищимо всі російські балістичні ракети. У мене є 1%».

Що відомо про дефіцит ракет?

Під час останніх масованих обстрілів Києва українські сили ППО збили більшість дронів і крилатих ракет, але не збили балістики.

На тлі цього президент України Володимир Зеленський заявив, що причина цього — у недостатніх постачаннях ракет-перехоплювачів від союзників.

Зеленський також заявляв, що за цей рік Україна отримала втричі менше ракет для захисту від балістики, якщо порівняти з попереднім роком. Офіційною причиною, яку Києву повідомили партнери, були бойові дії на Близькому Сході.

Раніше Financial Times писало, що президент США Дональд Трамп відмовив українському президенту в наданні 300 ракет до Patriot через потребу зберегти американські запаси на тлі війни проти Ірану.

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Теги: Росія, війна
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