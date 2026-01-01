Екскерівника луцьких тролейбусів виправдали у справі про розкрадання 765 тис.





Вирок у справі ухвалили 6 серпня 2026 року, пише



У чому звинувачували Пуца



За версією слідства, у грудні 2020 року між КП «Луцьке підприємство електротранспорту» та приватним товариством уклали договір на постачання електроенергії.



Договір передбачав закупівлю 8 мільйонів кВт/год електроенергії на загальну суму понад 14,1 мільйона гривень з ПДВ. Умови договору дозволяли змінювати ціну електроенергії за певних умов, передбачених законодавством про публічні закупівлі.



Слідство вважало, що Пуц вступив у змову зі службовою особою компанії-постачальника, після чого вони нібито організували безпідставне підвищення ціни електроенергії через низку додаткових угод.



Зокрема, обвинувачення стосувалося додаткових угод №2–№8, якими протягом 2021 року поступово збільшувалася ціна електроенергії. Мовляв, через це підприємство нібито переплатило постачальнику:



за додатковою угодою №2 – 83 200,47 грн;



за додатковою угодою №3 – 32 496,37 грн;



за додатковою угодою №4 – 69 821,25 грн;



за додатковою угодою №5 – 74 578,63 грн;



за додатковими угодами №6 та №7 – 159 725,43 грн;



за додатковою угодою №8 – 346 084,09 грн.



Загальна сума, яку слідство вважало розтратою, становила 765 906,27 гривні.



Пуц провину не визнав



У суді Володимир Пуц свою вину не визнав. Він пояснив, що договір на постачання електроенергії укладали після відкритих торгів, а його умови попередньо вивчали та візували працівники підприємства.



За його словами, у 2021 році ціни на електроенергію суттєво коливалися. Постачальник надсилав підприємству листи, графіки та документи, які мали підтверджувати зміну ринкової вартості електроенергії. На підставі цих документів і укладали додаткові угоди.



Пуц наголошував, що ціну підвищували в межах передбачених договором 10%, а порушень законодавства про публічні закупівлі він не вбачав.



Окремо він заперечував свою причетність до підписання додаткової угоди №4. За його словами, у цей час він перебував у відпустці та жодних вказівок щодо її підписання не давав.



Підприємство не вважало себе потерпілим

Одним із ключових моментів справи стала позиція самого КП «Луцьке підприємство електротранспорту».



Представниця підприємства в суді заявила, що процедура перегляду ціни, передбачена договором, була дотримана, а кожна додаткова угода мала документальне обґрунтування.



Вона також повідомила, що підприємство не зверталося до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального правопорушення, не вважає себе потерпілим та вважає, що збитків підприємству завдано не було.



За словами представниці підприємства, ціна електроенергії переглядалася через коливання вартості на ринку. Постачальник надавав відповідні документи, а працівники підприємства їх аналізували. При цьому відмова від підписання додаткових угод могла призвести до розірвання договору та необхідності проведення нового тендеру.



Свідки також не підтвердили версію обвинувачення



Під час судового розгляду допитали працівників підприємства та інших свідків.



Зокрема, свідки підтвердили, що ціни на електроенергію у 2021 році дійсно змінювалися. Документи щодо коливань цін надходили від постачальника, а відповідні дані можна було перевірити за інформацією «Оператора ринку».



Окремо суд звернув увагу на ситуацію з додатковою угодою №4. Її підписував не Пуц, а працівник, який виконував обов'язки генерального директора на час його відпустки. Цей свідок категорично заперечив, що отримував від Пуца вказівки щодо підписання угоди. Він пояснив, що прийняв рішення самостійно, зокрема через заборгованість підприємства перед постачальником та попередження про можливе припинення постачання електроенергії.



Суд також зазначив, що жоден із допитаних свідків не підтвердив, що Пуц вчинив розтрату майна підприємства шляхом зловживання службовим становищем.



Що було з експертизою на 765 тисяч гривень



Одним з основних доказів сторони обвинувачення був висновок судово-економічної експертизи №117/5 від 11 червня 2025 року. Експертиза підтверджувала розрахунок збитків у сумі 765 906,27 гривні. Саме цю суму прокуратура вказала як розмір розтрати. Однак суд критично оцінив цей доказ.



Експерт пояснив у суді, що його дослідження стосувалося фактично перевірки арифметичного розрахунку збитків. Він не встановлював, чи було законним підвищення ціни електроенергії, з якого моменту мали діяти додаткові угоди, а також чи була підприємству взагалі завдана шкода.



Суд встановив, що експерт фактично перевіряв розрахунок, наведений у довідці спеціаліста, а не самостійно досліджував первинні документи для встановлення складу кримінального правопорушення та факту заподіяння збитків.



Більше того, суд звернув увагу на суттєву розбіжність: у довідці спеціаліста розмір матеріальної шкоди був визначений у сумі 2 073 965,47 гривні, тоді як у обвинувальному акті Пуцу інкримінували розтрату саме на 765 906,27 гривні.



На думку суду, така різниця додатково свідчила про недостовірність методики визначення шкоди та неможливість встановити її реальний розмір на підставі наданих документів.



Суд встановив, що коливання цін на електроенергію були

Ще одним важливим моментом стало питання, чи справді у 2021 році відбувалися коливання ринкових цін на електроенергію.



Суд встановив, що такі коливання підтверджувалися відповідями та документами, серед яких були дані про середньозважені ціни купівлі-продажу, цінові довідки, листи постачальника та інші матеріали.



Таким чином, твердження про те, що підвищення ціни відбувалося за повної відсутності коливань на ринку, не знайшло підтвердження під час судового розгляду.



При цьому суд окремо зауважив, що питання законності застосування конкретних положень договору та законодавства не може бути автоматично підтверджене лише економічним розрахунком.



Чому суд виправдав Пуца



У підсумку Луцький міськрайонний суд дійшов висновку, що сторона обвинувачення не довела поза розумним сумнівом, що в діях Володимира Пуца є склад злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.



Суд наголосив, що обвинувальний вирок не може ґрунтуватися на припущеннях. Якщо в ході судового розгляду не доведено наявність складу кримінального правопорушення, суд має ухвалити виправдувальний вирок.



6 серпня 2026 року суд визнав Володимира Пуца невинуватим у пред'явленому обвинуваченні та виправдав його через відсутність у його діянні складу кримінального правопорушення.



Також суд скасував застосований до нього запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.



Цивільний позов прокурора в інтересах держави в особі КП «Луцьке підприємство електротранспорту» про стягнення з Пуца 765 906,27 гривні залишили без розгляду у зв'язку з виправданням обвинуваченого.



Вирок може бути оскаржений учасниками провадження до Волинського апеляційного суду протягом 30 днів із дня його проголошення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцький міськрайонний суд Волинської області виправдав колишнього директора КП «Луцьке підприємство електротранспорту» Володимира Пуца, якого обвинувачували у розтраті понад 765 тисяч гривень під час закупівлі електроенергії. Суд дійшов висновку, що сторона обвинувачення не довела наявності у його діях складу кримінального правопорушення.Вирок у справі ухвалили 6 серпня 2026 року, пише "Конкурент" За версією слідства, у грудні 2020 року між КП «Луцьке підприємство електротранспорту» та приватним товариством уклали договір на постачання електроенергії.Договір передбачав закупівлю 8 мільйонів кВт/год електроенергії на загальну суму понад 14,1 мільйона гривень з ПДВ. Умови договору дозволяли змінювати ціну електроенергії за певних умов, передбачених законодавством про публічні закупівлі.Слідство вважало, що Пуц вступив у змову зі службовою особою компанії-постачальника, після чого вони нібито організували безпідставне підвищення ціни електроенергії через низку додаткових угод.Зокрема, обвинувачення стосувалося додаткових угод №2–№8, якими протягом 2021 року поступово збільшувалася ціна електроенергії. Мовляв, через це підприємство нібито переплатило постачальнику:за додатковою угодою №2 – 83 200,47 грн;за додатковою угодою №3 – 32 496,37 грн;за додатковою угодою №4 – 69 821,25 грн;за додатковою угодою №5 – 74 578,63 грн;за додатковими угодами №6 та №7 – 159 725,43 грн;за додатковою угодою №8 – 346 084,09 грн.Загальна сума, яку слідство вважало розтратою, становила 765 906,27 гривні.У суді Володимир Пуц свою вину не визнав. Він пояснив, що договір на постачання електроенергії укладали після відкритих торгів, а його умови попередньо вивчали та візували працівники підприємства.За його словами, у 2021 році ціни на електроенергію суттєво коливалися. Постачальник надсилав підприємству листи, графіки та документи, які мали підтверджувати зміну ринкової вартості електроенергії. На підставі цих документів і укладали додаткові угоди.Пуц наголошував, що ціну підвищували в межах передбачених договором 10%, а порушень законодавства про публічні закупівлі він не вбачав.Окремо він заперечував свою причетність до підписання додаткової угоди №4. За його словами, у цей час він перебував у відпустці та жодних вказівок щодо її підписання не давав.Підприємство не вважало себе потерпілимОдним із ключових моментів справи стала позиція самого КП «Луцьке підприємство електротранспорту».Представниця підприємства в суді заявила, що процедура перегляду ціни, передбачена договором, була дотримана, а кожна додаткова угода мала документальне обґрунтування.Вона також повідомила, що підприємство не зверталося до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального правопорушення, не вважає себе потерпілим та вважає, що збитків підприємству завдано не було.За словами представниці підприємства, ціна електроенергії переглядалася через коливання вартості на ринку. Постачальник надавав відповідні документи, а працівники підприємства їх аналізували. При цьому відмова від підписання додаткових угод могла призвести до розірвання договору та необхідності проведення нового тендеру.Під час судового розгляду допитали працівників підприємства та інших свідків.Зокрема, свідки підтвердили, що ціни на електроенергію у 2021 році дійсно змінювалися. Документи щодо коливань цін надходили від постачальника, а відповідні дані можна було перевірити за інформацією «Оператора ринку».Окремо суд звернув увагу на ситуацію з додатковою угодою №4. Її підписував не Пуц, а працівник, який виконував обов'язки генерального директора на час його відпустки. Цей свідок категорично заперечив, що отримував від Пуца вказівки щодо підписання угоди. Він пояснив, що прийняв рішення самостійно, зокрема через заборгованість підприємства перед постачальником та попередження про можливе припинення постачання електроенергії.Суд також зазначив, що жоден із допитаних свідків не підтвердив, що Пуц вчинив розтрату майна підприємства шляхом зловживання службовим становищем.Одним з основних доказів сторони обвинувачення був висновок судово-економічної експертизи №117/5 від 11 червня 2025 року. Експертиза підтверджувала розрахунок збитків у сумі 765 906,27 гривні. Саме цю суму прокуратура вказала як розмір розтрати. Однак суд критично оцінив цей доказ.Експерт пояснив у суді, що його дослідження стосувалося фактично перевірки арифметичного розрахунку збитків. Він не встановлював, чи було законним підвищення ціни електроенергії, з якого моменту мали діяти додаткові угоди, а також чи була підприємству взагалі завдана шкода.Суд встановив, що експерт фактично перевіряв розрахунок, наведений у довідці спеціаліста, а не самостійно досліджував первинні документи для встановлення складу кримінального правопорушення та факту заподіяння збитків.Більше того, суд звернув увагу на суттєву розбіжність: у довідці спеціаліста розмір матеріальної шкоди був визначений у сумі 2 073 965,47 гривні, тоді як у обвинувальному акті Пуцу інкримінували розтрату саме на 765 906,27 гривні.На думку суду, така різниця додатково свідчила про недостовірність методики визначення шкоди та неможливість встановити її реальний розмір на підставі наданих документів.Суд встановив, що коливання цін на електроенергію булиЩе одним важливим моментом стало питання, чи справді у 2021 році відбувалися коливання ринкових цін на електроенергію.Суд встановив, що такі коливання підтверджувалися відповідями та документами, серед яких були дані про середньозважені ціни купівлі-продажу, цінові довідки, листи постачальника та інші матеріали.Таким чином, твердження про те, що підвищення ціни відбувалося за повної відсутності коливань на ринку, не знайшло підтвердження під час судового розгляду.При цьому суд окремо зауважив, що питання законності застосування конкретних положень договору та законодавства не може бути автоматично підтверджене лише економічним розрахунком.У підсумку Луцький міськрайонний суд дійшов висновку, що сторона обвинувачення не довела поза розумним сумнівом, що в діях Володимира Пуца є склад злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.Суд наголосив, що обвинувальний вирок не може ґрунтуватися на припущеннях. Якщо в ході судового розгляду не доведено наявність складу кримінального правопорушення, суд має ухвалити виправдувальний вирок.6 серпня 2026 року суд визнав Володимира Пуца невинуватим у пред'явленому обвинуваченні та виправдав його через відсутність у його діянні складу кримінального правопорушення.Також суд скасував застосований до нього запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.Цивільний позов прокурора в інтересах держави в особі КП «Луцьке підприємство електротранспорту» про стягнення з Пуца 765 906,27 гривні залишили без розгляду у зв'язку з виправданням обвинуваченого.Вирок може бути оскаржений учасниками провадження до Волинського апеляційного суду протягом 30 днів із дня його проголошення.

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