В Україні стартував новий сезон полуниці: які ціни
Сьогодні, 07:15
На українському ринку почався новий сезон продажу полуниці, а актуальні гуртові ціни на ягоду становлять від 100 грн.
Про це йдеться у відео з ринку «Столичний», де продавці розповідають про актуальні ціни на сезонні фрукти та ягоди.
«100 гривень», — назвав продавець ціну на полуницю.
На ринку зазначили, що в Україні розпочато новий сезон полуниці.
«Вибух полуниці»! Новий сезон!», — каже продавчиня ягоди.
Під час розмови реалізатори також уточнили, що ціни на полуницю різні. В гурті — від 100 до 160 грн за кг.
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Про це йдеться у відео з ринку «Столичний», де продавці розповідають про актуальні ціни на сезонні фрукти та ягоди.
«100 гривень», — назвав продавець ціну на полуницю.
На ринку зазначили, що в Україні розпочато новий сезон полуниці.
«Вибух полуниці»! Новий сезон!», — каже продавчиня ягоди.
Під час розмови реалізатори також уточнили, що ціни на полуницю різні. В гурті — від 100 до 160 грн за кг.
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