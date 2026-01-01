В Україні стартував новий сезон полуниці: які ціни

На українському ринку почався новий сезон продажу полуниці, а актуальні гуртові ціни на ягоду становлять від 100 грн.Про це йдеться у відео з ринку «Столичний», де продавці розповідають про актуальні ціни на сезонні фрукти та ягоди.«100 гривень», — назвав продавець ціну на полуницю.На ринку зазначили, що в Україні розпочато новий сезон полуниці.«Вибух полуниці»! Новий сезон!», — каже продавчиня ягоди.Під час розмови реалізатори також уточнили, що ціни на полуницю різні. В гурті — від 100 до 160 грн за кг.