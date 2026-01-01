Курс валют на 13 серпня: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий





Порівняно з попереднім днем вартість долара США впала на 15 копійок та становить 51,71 грн. Також знизилися показники євро та злотого на 14 та 5 копійок відповідно.



Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.



Курс долара

1 долар США — 44,71 (-15 коп.)



Курс євро

1 євро — 51,61 (-14 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий — 11,99 (-5 коп.).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний банк України оприлюднив курс валют на четвер, 13 серпня.Порівняно з попереднім днем вартість долара США впала на 15 копійок та становить 51,71 грн. Також знизилися показники євро та злотого на 14 та 5 копійок відповідно.Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.Курс долара1 долар США — 44,71 (-15 коп.)Курс євро1 євро — 51,61 (-14 коп.)Курс злотого1 польський злотий — 11,99 (-5 коп.).

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