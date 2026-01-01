13 серпня на Волині: гортаючи календар
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День народження 13 серпня відзначає кандидата філологічних наук, доцента кафедри прикладної лінгвістики факультету іноземної філології ВНУ імені Лесі Українки Анну Данильчук
(на фото).
День народження 13 серпня відзначають голова ГО “Повір у себе” Інна Гачукова, представник спортклубу «Лучеськ» Ігор Спасовський, актор Сергій Єрмакович, ексголова Камінь-Каширської районної державної адміністрації Іван Вовк.
Сьогодні святкують іменини люди, які мають імена Олексій, Василь, Іван, Костянтин, Максим, Микола, Тихон, Яків, Євдокія, Оксана.
Вітаємо всіх зі святом, зичимо міцного здоров'я, злагоди і благополуччя.
У цей день 2004-го в урочищі Нечимному, що біля села Скулин Ковельського району, відкрився Музей «Лісової пісні» – сектор Колодяжненського літературно-меморіального музею.
13 серпня 2007 року створено Національний природний парк «Прип'ять-Стохід» (раніше – регіональний ландшафтний парк «Прип'ять-Стохід»), який об'єднав усі заповідні об'єкти Любешівського району.
13 серпня в Україні і світі святкують Всесвітній день шульги. Це свято було започатковане 1976 року організацією Left-Handers International. Мета цього дня — звернути увагу на потреби та особливості ліворуких людей, а також підвищити обізнаність про виклики, з якими вони стикаються у світі, де більшість людей праворуки.
Цього дня ліворуки всього світу організовують різноманітні заходи та змагання, щоб показати свої можливості та привернути увагу до необхідності використання їх зручності. Наприклад, у багатьох школах та офісах виконуються дії, де праворуки люди намагаються виконувати завдання лівою рукою, щоб відчути, з якими труднощами стикаються шульги.
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(на фото).
День народження 13 серпня відзначають голова ГО “Повір у себе” Інна Гачукова, представник спортклубу «Лучеськ» Ігор Спасовський, актор Сергій Єрмакович, ексголова Камінь-Каширської районної державної адміністрації Іван Вовк.
Сьогодні святкують іменини люди, які мають імена Олексій, Василь, Іван, Костянтин, Максим, Микола, Тихон, Яків, Євдокія, Оксана.
Вітаємо всіх зі святом, зичимо міцного здоров'я, злагоди і благополуччя.
У цей день 2004-го в урочищі Нечимному, що біля села Скулин Ковельського району, відкрився Музей «Лісової пісні» – сектор Колодяжненського літературно-меморіального музею.
13 серпня 2007 року створено Національний природний парк «Прип'ять-Стохід» (раніше – регіональний ландшафтний парк «Прип'ять-Стохід»), який об'єднав усі заповідні об'єкти Любешівського району.
13 серпня в Україні і світі святкують Всесвітній день шульги. Це свято було започатковане 1976 року організацією Left-Handers International. Мета цього дня — звернути увагу на потреби та особливості ліворуких людей, а також підвищити обізнаність про виклики, з якими вони стикаються у світі, де більшість людей праворуки.
Цього дня ліворуки всього світу організовують різноманітні заходи та змагання, щоб показати свої можливості та привернути увагу до необхідності використання їх зручності. Наприклад, у багатьох школах та офісах виконуються дії, де праворуки люди намагаються виконувати завдання лівою рукою, щоб відчути, з якими труднощами стикаються шульги.
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