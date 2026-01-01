13 серпня на Волині: гортаючи календар

День народження 13 серпня відзначає кандидата філологічних наук, доцента кафедри прикладної лінгвістики факультету іноземної філології ВНУ імені Лесі Українки(на фото).День народження 13 серпня відзначають голова ГО “Повір у себе” Інна Гачукова, представник спортклубу «Лучеськ», актор Сергій Єрмакович, ексголова Камінь-Каширської районної державної адміністраціїСьогодні святкують іменини люди, які мають імена Олексій, Василь, Іван, Костянтин, Максим, Микола, Тихон, Яків, Євдокія, Оксана.Вітаємо всіх зі святом, зичимо міцного здоров'я, злагоди і благополуччя.У цей день 2004-го в урочищі Нечимному, що біля села Скулин Ковельського району, відкрився Музей «Лісової пісні» – сектор Колодяжненського літературно-меморіального музею.13 серпня 2007 року створено Національний природний парк «Прип'ять-Стохід» (раніше – регіональний ландшафтний парк «Прип'ять-Стохід»), який об'єднав усі заповідні об'єкти Любешівського району.13 серпня в Україні і світі святкують Всесвітній день шульги. Це свято було започатковане 1976 року організацією Left-Handers International. Мета цього дня — звернути увагу на потреби та особливості ліворуких людей, а також підвищити обізнаність про виклики, з якими вони стикаються у світі, де більшість людей праворуки.Цього дня ліворуки всього світу організовують різноманітні заходи та змагання, щоб показати свої можливості та привернути увагу до необхідності використання їх зручності. Наприклад, у багатьох школах та офісах виконуються дії, де праворуки люди намагаються виконувати завдання лівою рукою, щоб відчути, з якими труднощами стикаються шульги.