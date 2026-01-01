На Волині підприємець торгував «шпигунськими» гаджетами з Amazon





Про це



Камери у павербанку та автоключах



Як вбачається з матеріалів справи, волинянин, будучи ФОП, займався роздрібною торгівлею. У 2024–2026 роках, не маючи ліцензії СБУ, він налагодив незаконний обіг пристроїв для прихованого відео- та аудіозапису. Гаджети чоловік замовляв в інтернеті, зокрема через Телеграм-групу «Palety MIX Amazon», та отримував на «Новій пошті» у Шацьку.



Слідство зафіксувало два епізоди злочинної діяльності.



Епізод 1: восени 2025 року підприємець придбав, а згодом розмістив на сайті «Prom.ua» оголошення про продаж відеозаписуючого пристрою, замаскованого під автономну акумуляторну батарею (PowerBank). За 4950 гривень він продав цей гаджет клієнту, переславши його поштою.

Епізод 2: у травні 2026 року під час обшуку в магазині підприємця у Шацьку співробітники СБУ виявили та вилучили ще один «шпигунський» пристрій – замаскований під ключ від автомобіля.



Угода з прокурором та каяття



У червні 2026 року між прокурором та обвинуваченим було укладено угоду про визнання винуватості. Підприємець беззастережно визнав свою вину у незаконному придбанні та збуті спецзасобів (ч. 1 та ч. 2 ст. 359 КК України).



Як пом'якшуючі обставини суд врахував щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, а також те, що чоловік раніше не був судимий. Крім того, обвинувачений перерахував 80 000 гривень на підтримку Збройних Сил України.



Вирок суду



Суд затвердив угоду про визнання винуватості. Чоловіка визнали винним і призначили остаточне покарання (шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим) у виді 4 років позбавлення волі.



Водночас, на підставі ст. 75 КК України, його звільнили від відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 1 рік і 6 місяців. Також засуджений має сплатити в дохід держави 23 176 гривень за проведення судових експертиз.



Речові докази – PowerBank та автоключ із функціями запису – суд ухвалив знищити, а мобільний телефон «Iphone 15 Pro Max» – повернути власнику.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Шацький районний суд виніс вирок місцевому фізичній особі-підприємцю, який незаконно купував та продавав спеціальні технічні засоби для негласного отримання інформації (так звані «шпигунські» пристрої). За торгівлю замаскованими камерами чоловік отримав умовний термін та солідний штрафПро це Район.Шацьк стало відомо з вироку суду від 21 липня 2026 року.Як вбачається з матеріалів справи, волинянин, будучи ФОП, займався роздрібною торгівлею. У 2024–2026 роках, не маючи ліцензії СБУ, він налагодив незаконний обіг пристроїв для прихованого відео- та аудіозапису. Гаджети чоловік замовляв в інтернеті, зокрема через Телеграм-групу «Palety MIX Amazon», та отримував на «Новій пошті» у Шацьку.Слідство зафіксувало два епізоди злочинної діяльності.Епізод 1: восени 2025 року підприємець придбав, а згодом розмістив на сайті «Prom.ua» оголошення про продаж відеозаписуючого пристрою, замаскованого під автономну акумуляторну батарею (PowerBank). За 4950 гривень він продав цей гаджет клієнту, переславши його поштою.Епізод 2: у травні 2026 року під час обшуку в магазині підприємця у Шацьку співробітники СБУ виявили та вилучили ще один «шпигунський» пристрій – замаскований під ключ від автомобіля.У червні 2026 року між прокурором та обвинуваченим було укладено угоду про визнання винуватості. Підприємець беззастережно визнав свою вину у незаконному придбанні та збуті спецзасобів (ч. 1 та ч. 2 ст. 359 КК України).Як пом'якшуючі обставини суд врахував щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, а також те, що чоловік раніше не був судимий. Крім того, обвинувачений перерахував 80 000 гривень на підтримку Збройних Сил України.Суд затвердив угоду про визнання винуватості. Чоловіка визнали винним і призначили остаточне покарання (шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим) у виді 4 років позбавлення волі.Водночас, на підставі ст. 75 КК України, його звільнили від відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 1 рік і 6 місяців. Також засуджений має сплатити в дохід держави 23 176 гривень за проведення судових експертиз.Речові докази – PowerBank та автоключ із функціями запису – суд ухвалив знищити, а мобільний телефон «Iphone 15 Pro Max» – повернути власнику.

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