Воїн з Луцька розвів жінку на гроші – обіцяв золоті гори на крипті





Як встановив суд, 10 березня чоловік через Instagram запропонував потерпілій заробіток у сфері криптовалют. Він запевнив її, що після отримання коштів здійснюватиме операції на криптобіржі, а згодом поверне вкладену суму та виплатить відсоток від прибутку.



Жінка повірила чоловікові та в період із 10 до 15 березня перерахувала на його банківську картку гроші зі своїх рахунків у «ПриватБанку» та «Універсал Банку».



Загалом потерпіла переказала 29 145 гривень. Однак обіцяного повернення коштів не отримала. Чоловік розпорядився грошима на власний розсуд.



У суді військовослужбовець повністю визнав свою провину та підтвердив обставини, викладені в обвинувальному акті. Також він заявив, що щиро розкаюється у скоєному.



Крім того, чоловік повністю відшкодував потерпілій завдані збитки. Жінка заявила, що майнових претензій до нього не має та цивільний позов подавати не буде.



Суд врахував, що обвинувачений раніше не був судимий, є учасником бойових дій та нині проходить військову службу у ЗСУ. Він одружений і має на утриманні двох малолітніх дітей — трьох та одного року.



Пом’якшувальними обставинами суд визнав щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення. Обтяжувальних обставин не встановили.



Що вирішив суд



Суд визнав військовослужбовця винним у шахрайстві, передбаченому ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.



Йому призначили штраф у розмірі 34 тисячі гривень, що становить 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.



Вирок Луцького міськрайонного суду від 7 серпня може бути оскаржений у Волинському апеляційному суді протягом 30 днів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У березні 2026 року військовослужбовець ЗСУ запропонував жінці заробити на торгівлі криптовалютою, однак насправді не мав наміру повертати отримані від неї кошти. Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області від 7 серпня,пише "Конкурент" Як встановив суд, 10 березня чоловік через Instagram запропонував потерпілій заробіток у сфері криптовалют. Він запевнив її, що після отримання коштів здійснюватиме операції на криптобіржі, а згодом поверне вкладену суму та виплатить відсоток від прибутку.Жінка повірила чоловікові та в період із 10 до 15 березня перерахувала на його банківську картку гроші зі своїх рахунків у «ПриватБанку» та «Універсал Банку».Загалом потерпіла переказала 29 145 гривень. Однак обіцяного повернення коштів не отримала. Чоловік розпорядився грошима на власний розсуд.У суді військовослужбовець повністю визнав свою провину та підтвердив обставини, викладені в обвинувальному акті. Також він заявив, що щиро розкаюється у скоєному.Крім того, чоловік повністю відшкодував потерпілій завдані збитки. Жінка заявила, що майнових претензій до нього не має та цивільний позов подавати не буде.Суд врахував, що обвинувачений раніше не був судимий, є учасником бойових дій та нині проходить військову службу у ЗСУ. Він одружений і має на утриманні двох малолітніх дітей — трьох та одного року.Пом’якшувальними обставинами суд визнав щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення. Обтяжувальних обставин не встановили.Суд визнав військовослужбовця винним у шахрайстві, передбаченому ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.Йому призначили штраф у розмірі 34 тисячі гривень, що становить 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.Вирок Луцького міськрайонного суду від 7 серпня може бути оскаржений у Волинському апеляційному суді протягом 30 днів.

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