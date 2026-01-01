У російському полоні загинули щонайменше 375 українців

На сьогодні у російському полоні верифікована загибель 375 громадян України – саме стільки тіл вдалося повернути на батьківщину.Про це уповноважений Верховної Ради з прав людиниповідомив під час пресконференції в Укрінформі «Протидія російській дезінформації. Викриття російських ІПСО щодо полонених, обмінів та зниклих безвісти».«У нас є окремий список, станом на сьогодні в ньому 375 імен. Це українські військовополонені та цивільні заручники, які були верифіковані як військовополонені або цивільні, затримані Російською Федерацією. В тому числі вони були верифіковані через міжнародний інструмент верифікації - Міжнародний комітет Червоного Хреста. І всі вони повернулись додому на щиті, тобто Російська Федерація передала нам тіла закатованих 375 громадян України», - заявив Лубінець.Він наголосив, що Росія створила систему, де тортури, приниження, незаконні вироки стали інструментами війни. «Ми називаємо цю систему "московські конвенції". Це не юридичний термін, це визначення російської практики поводження з українцями: за цими "конвенціями" замість захисту - катування, замість надання медичної допомоги - страждання, замість правосуддя – судилища, замість повернення додому - роки неволі або смерть», - зазначив омбудсман.Він акцентував, що до українських військовополонених у Росії застосовуються фактично всі методи катування, викладені у Стамбульському протоколі.«Зусиллями Служби безпеки України, Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Служби зовнішньої розвідки України разом з нашою інституцією ми зафіксували 695 форм тортур, які застосовуються до українських військовополонених та цивільних заручників, та 860 фактів неналежних умов тримання. 95% українських військовополонених зазнавали катувань, системних катувань у російських в'язницях», - наголосив Лубінець.За його словами, це, зокрема, побиття, застосування електричного струму, сексуальне насильство, психологічне насильство, цькування собаками, імітація страт.Стосовно російських судилищ проти полонених Лубінець поінформував, що станом на травень 2026 року верифіковано щонайменше 2442 громадянина України, щодо яких здійснюється кримінальне переслідування, з яких 1717 особам винесено вироки.