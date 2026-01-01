Буревій на Волині: надійшло 12 заяв про пошкоджене майно





Про це Юрій Кревський.



За його словами, остаточну суму збитків наразі не підрахували. Після обстеження пошкоджених об'єктів громада планує визначити розмір допомоги кожному заявнику.



«Я в цілому можу сказати, що там не буде повернення коштів у повному розмірі, тому що це треба залучати будівельників, враховувати. І саме головне, що в бюджеті не буде таких коштів», — сказав Юрій Кревський.



Гроші планують знайти за рахунок внутрішніх резервів бюджету громади та економії за іншими видатками.



«Ми не будемо перекидати з інших статей, скоріше за все, де будемо бачити, що ми справляємося, будемо економити», — зазначив голова громади.



Раніше в Торчинській громаді повідомляли, що на початку року в бюджеті на матеріальну допомогу передбачили 700 тисяч гривень. На момент буревію цих коштів майже не залишилося, тому виникла потреба шукати додаткове фінансування.



Подати заяву на допомогу через пошкодження майна після буревію жителі громади ще можуть, додав Юрій Кревський.



Що відомо про буревій у Торчині



Буревій пронісся Торчином увечері 6 серпня. Були пошкоджені понад 20 дахів на приватних будинках, будинок культури, приміщення селищної ради та кілька комерційних споруд.



Сильний вітер також повалив дерева та спричинив перебої з електропостачанням у Торчині, Смолигові та Білостоці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До Торчинської громади надійшло 12 заяв від жителів щодо пошкодженого майна внаслідок буревію 6 серпня. Спеціальна комісія продовжує обстежувати об'єкти та складати відповідні акти.Про це Суспільному 12 серпня розповів голова Торчинської громадиЗа його словами, остаточну суму збитків наразі не підрахували. Після обстеження пошкоджених об'єктів громада планує визначити розмір допомоги кожному заявнику.«Я в цілому можу сказати, що там не буде повернення коштів у повному розмірі, тому що це треба залучати будівельників, враховувати. І саме головне, що в бюджеті не буде таких коштів», — сказав Юрій Кревський.Гроші планують знайти за рахунок внутрішніх резервів бюджету громади та економії за іншими видатками.«Ми не будемо перекидати з інших статей, скоріше за все, де будемо бачити, що ми справляємося, будемо економити», — зазначив голова громади.Раніше в Торчинській громаді повідомляли, що на початку року в бюджеті на матеріальну допомогу передбачили 700 тисяч гривень. На момент буревію цих коштів майже не залишилося, тому виникла потреба шукати додаткове фінансування.Подати заяву на допомогу через пошкодження майна після буревію жителі громади ще можуть, додав Юрій Кревський.Буревій пронісся Торчином увечері 6 серпня. Були пошкоджені понад 20 дахів на приватних будинках, будинок культури, приміщення селищної ради та кілька комерційних споруд.Сильний вітер також повалив дерева та спричинив перебої з електропостачанням у Торчині, Смолигові та Білостоці.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію