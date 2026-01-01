Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на четвер, 13 серпня

Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на четвер, 13 серпня
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у середу, 12 серпня.

Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.

Прогноз погоди на 13 серпня

Луцьк

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-11°, вдень 23-25°.

Область

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 21-26°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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