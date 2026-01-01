Обірвалося життя воїна з Волині Дмитра Роота

Дмитра Роота, 1999 року народження. Жителя міста Нововолинськ.



Про загибель Героя повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.



Сьогодні, 12 серпня, жалобний кортеж із тілом Героя прибуде в Нововолинськ з боку Львова і рухатиметься до міського моргу. Карпус повідомив, що кортеж затримується, мав прибути о 21:00.



Інформація щодо похорону буде згодом.



Висловлюємо співчуття рідним та бизьким Героя.

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