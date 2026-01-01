Обірвалося життя воїна з Волині Дмитра Роота
Сьогодні, 21:15
11 серпня внаслідок важких поранень зупинилося серце Захисника Дмитра Роота, 1999 року народження. Жителя міста Нововолинськ.
Про загибель Героя повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Сьогодні, 12 серпня, жалобний кортеж із тілом Героя прибуде в Нововолинськ з боку Львова і рухатиметься до міського моргу. Карпус повідомив, що кортеж затримується, мав прибути о 21:00.
Інформація щодо похорону буде згодом.
Висловлюємо співчуття рідним та бизьким Героя.
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Про загибель Героя повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Сьогодні, 12 серпня, жалобний кортеж із тілом Героя прибуде в Нововолинськ з боку Львова і рухатиметься до міського моргу. Карпус повідомив, що кортеж затримується, мав прибути о 21:00.
Інформація щодо похорону буде згодом.
Висловлюємо співчуття рідним та бизьким Героя.
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