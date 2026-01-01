Декомунізація пройшла повз Світязь: у туристичному селі досі стоїть радянський солдат

Декомунізація пройшла повз Світязь: у туристичному селі досі стоїть радянський солдат
Світязь давно став одним із найбільш упізнаваних туристичних місць Волині. Щоліта сюди приїжджають тисячі відпочивальників, а саме село асоціюється передусім із Шацькими озерами, природою та відпочинком. Та серед сучасного туристичного життя тут досі можна побачити символ радянської епохи — пам’ятник солдату, пише БУГ.

Монумент розташований на вулиці Незалежності популярного туристичного села. На картах об’єкт позначений як «Братська могила радянських воїнів».

Поки Україна позбавляється радянської символіки та переосмислює публічний простір, у Світязі цей меморіал досі залишається на своєму місці.

Тож виникає питання: чому у місці, яке щороку приймає тисячі туристів, досі залишається помітний символ радянської епохи?

Після початку повномасштабної війни Україна активно переглядає своє ставлення до радянської спадщини. У містах і селах демонтують радянську символіку, перейменовують вулиці та змінюють вигляд пам’ятних місць.

Водночас не всі такі об’єкти можна просто демонтувати. Якщо на місці є поховання, рішення потребує окремого підходу та має враховувати законодавство, статус пам’ятки й належне ставлення до похованих.

Та попри це залишається питання: можливо, настав час не просто проходити повз, а переосмислити цей меморіал і визначити, яким він має бути у сучасному Світязі?

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: декомунізація, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Вимагав $30 тисяч хабаря: експосадовцю Луцькради Віталію Стрільчуку призначили штраф
Андрій Разумовський очолив Луцьку міську раду
У Луцьку депутат селищної ради покусав патрульного під час оформлення ПДР
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Кинула в доньку каструлю з окропом: на Волині жінка отримала п'ять років ув'язнення
Сьогодні, 22:43
Декомунізація пройшла повз Світязь: у туристичному селі досі стоїть радянський солдат
Сьогодні, 22:12
На Волині підприємець торгував «шпигунськими» гаджетами з Amazon
Сьогодні, 21:45
Обірвалося життя воїна з Волині Дмитра Роота
Сьогодні, 21:15
Воїн з Луцька розвів жінку на гроші – обіцяв золоті гори на крипті
Сьогодні, 20:38
Медіа
відео
1/8