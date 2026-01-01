Декомунізація пройшла повз Світязь: у туристичному селі досі стоїть радянський солдат
Сьогодні, 22:12
Світязь давно став одним із найбільш упізнаваних туристичних місць Волині. Щоліта сюди приїжджають тисячі відпочивальників, а саме село асоціюється передусім із Шацькими озерами, природою та відпочинком. Та серед сучасного туристичного життя тут досі можна побачити символ радянської епохи — пам’ятник солдату, пише БУГ.
Монумент розташований на вулиці Незалежності популярного туристичного села. На картах об’єкт позначений як «Братська могила радянських воїнів».
Поки Україна позбавляється радянської символіки та переосмислює публічний простір, у Світязі цей меморіал досі залишається на своєму місці.
Тож виникає питання: чому у місці, яке щороку приймає тисячі туристів, досі залишається помітний символ радянської епохи?
Після початку повномасштабної війни Україна активно переглядає своє ставлення до радянської спадщини. У містах і селах демонтують радянську символіку, перейменовують вулиці та змінюють вигляд пам’ятних місць.
Водночас не всі такі об’єкти можна просто демонтувати. Якщо на місці є поховання, рішення потребує окремого підходу та має враховувати законодавство, статус пам’ятки й належне ставлення до похованих.
Та попри це залишається питання: можливо, настав час не просто проходити повз, а переосмислити цей меморіал і визначити, яким він має бути у сучасному Світязі?
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Монумент розташований на вулиці Незалежності популярного туристичного села. На картах об’єкт позначений як «Братська могила радянських воїнів».
Поки Україна позбавляється радянської символіки та переосмислює публічний простір, у Світязі цей меморіал досі залишається на своєму місці.
Тож виникає питання: чому у місці, яке щороку приймає тисячі туристів, досі залишається помітний символ радянської епохи?
Після початку повномасштабної війни Україна активно переглядає своє ставлення до радянської спадщини. У містах і селах демонтують радянську символіку, перейменовують вулиці та змінюють вигляд пам’ятних місць.
Водночас не всі такі об’єкти можна просто демонтувати. Якщо на місці є поховання, рішення потребує окремого підходу та має враховувати законодавство, статус пам’ятки й належне ставлення до похованих.
Та попри це залишається питання: можливо, настав час не просто проходити повз, а переосмислити цей меморіал і визначити, яким він має бути у сучасному Світязі?
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Декомунізація пройшла повз Світязь: у туристичному селі досі стоїть радянський солдат
Сьогодні, 22:12
На Волині підприємець торгував «шпигунськими» гаджетами з Amazon
Сьогодні, 21:45
Обірвалося життя воїна з Волині Дмитра Роота
Сьогодні, 21:15