Декомунізація пройшла повз Світязь: у туристичному селі досі стоїть радянський солдат





Монумент розташований на вулиці Незалежності популярного туристичного села. На картах об’єкт позначений як «Братська могила радянських воїнів».



Поки Україна позбавляється радянської символіки та переосмислює публічний простір, у Світязі цей меморіал досі залишається на своєму місці.



Тож виникає питання: чому у місці, яке щороку приймає тисячі туристів, досі залишається помітний символ радянської епохи?



Після початку повномасштабної війни Україна активно переглядає своє ставлення до радянської спадщини. У містах і селах демонтують радянську символіку, перейменовують вулиці та змінюють вигляд пам’ятних місць.



Водночас не всі такі об’єкти можна просто демонтувати. Якщо на місці є поховання, рішення потребує окремого підходу та має враховувати законодавство, статус пам’ятки й належне ставлення до похованих.



Та попри це залишається питання: можливо, настав час не просто проходити повз, а переосмислити цей меморіал і визначити, яким він має бути у сучасному Світязі?

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Світязь давно став одним із найбільш упізнаваних туристичних місць Волині. Щоліта сюди приїжджають тисячі відпочивальників, а саме село асоціюється передусім із Шацькими озерами, природою та відпочинком. Та серед сучасного туристичного життя тут досі можна побачити символ радянської епохи — пам’ятник солдату, пише БУГ Монумент розташований на вулиці Незалежності популярного туристичного села. На картах об’єкт позначений як «Братська могила радянських воїнів».Поки Україна позбавляється радянської символіки та переосмислює публічний простір, у Світязі цей меморіал досі залишається на своєму місці.Тож виникає питання: чому у місці, яке щороку приймає тисячі туристів, досі залишається помітний символ радянської епохи?Після початку повномасштабної війни Україна активно переглядає своє ставлення до радянської спадщини. У містах і селах демонтують радянську символіку, перейменовують вулиці та змінюють вигляд пам’ятних місць.Водночас не всі такі об’єкти можна просто демонтувати. Якщо на місці є поховання, рішення потребує окремого підходу та має враховувати законодавство, статус пам’ятки й належне ставлення до похованих.Та попри це залишається питання: можливо, настав час не просто проходити повз, а переосмислити цей меморіал і визначити, яким він має бути у сучасному Світязі?

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