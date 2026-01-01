Кинула в доньку каструлю з окропом: на Волині жінка отримала п'ять років ув'язнення





Про це йдеться у вироку Нововолинського міського суду від 6 серпня,



Як встановив суд, інцидент стався 26 червня 2026 року. Перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, жінка під час конфлікту з неповнолітньою донькою схопила з плити металеву каструлю з кип'яченою водою та кинула її в дитину.



Гаряча вода потрапила дівчині на обличчя, грудну клітку та праву кисть. Експертиза встановила, що потерпіла отримала термічні опіки ІІ (А) ступеня, які належать до легких тілесних ушкоджень із короткочасним розладом здоров'я.



Обвинувачена повністю визнала свою вину та погодилася на розгляд справи у спрощеному провадженні без судового засідання.



Пом'якшуючою обставиною суд визнав щире каяття, а обтяжуючими — вчинення злочину щодо члена сім'ї та перебування жінки у стані алкогольного сп'яніння.



Суд визнав жінку винною за ч. 2 ст. 125 КК України та призначив їй максимальний штраф — 1700 гривень. Однак, оскільки злочин вона вчинила під час іспитового строку за попереднім вироком, суд приєднав невідбуте покарання та остаточно призначив п'ять років позбавлення волі і штраф 1700 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Нововолинську жінка під час сварки з неповнолітньою донькою кинула в неї каструлю з окропом. Дівчина отримала опіки обличчя, грудної клітки та руки. Суд призначив жінці 1700 гривень штрафу, однак через вчинення нового злочину під час іспитового строку остаточно засудив її до п'яти років позбавлення волі.Про це йдеться у вироку Нововолинського міського суду від 6 серпня, ВСН Як встановив суд, інцидент стався 26 червня 2026 року. Перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, жінка під час конфлікту з неповнолітньою донькою схопила з плити металеву каструлю з кип'яченою водою та кинула її в дитину.Гаряча вода потрапила дівчині на обличчя, грудну клітку та праву кисть. Експертиза встановила, що потерпіла отримала термічні опіки ІІ (А) ступеня, які належать до легких тілесних ушкоджень із короткочасним розладом здоров'я.Обвинувачена повністю визнала свою вину та погодилася на розгляд справи у спрощеному провадженні без судового засідання.Пом'якшуючою обставиною суд визнав щире каяття, а обтяжуючими — вчинення злочину щодо члена сім'ї та перебування жінки у стані алкогольного сп'яніння.Суд визнав жінку винною за ч. 2 ст. 125 КК України та призначив їй максимальний штраф — 1700 гривень. Однак, оскільки злочин вона вчинила під час іспитового строку за попереднім вироком, суд приєднав невідбуте покарання та остаточно призначив п'ять років позбавлення волі і штраф 1700 гривень.

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