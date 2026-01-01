Балістики у ранкових зведеннях не буде: Повітряні сили підтвердили зміни
12 серпня, 23:19
Повітряні сили України перестали публікувати інформацію про запущену та збиту російську балістику у ранкових звітах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната у Facebook.
Ігнат звернув увагу, що Повітряні сили не перестали інформувати українців про повітряні загрози та характер атак противника. У режимі онлайн у месенджерах Telegram, Viber та WhatsApp вони продовжують надавати ту ж інформацію про повітряні цілі, що й раніше.
Також зберігається формат ранкових звітів про результат бойової роботи українських захисників за ніч.
"Втім, військовим керівництвом прийнято рішення ввести певні зміни (обмеження) в ранкових зведеннях щодо ворожої "балістики" (під час масованих атак) - кількості запущених/збитих/пригнічених цілей, що не досягли", - підкреслив Ігнат.
За його словами, військові й надалі надаватимуть медіа узагальнену інформацію про кількість запущених російських ракет, у тому числі і балістики.
Як приклад він розповів, що в липні росіяни застосували понад 450 ракет, майже 200 з них були балістичними.
Ігнат нагадав, що ранкові зведення по ударах змінювали вже близько 10 разів від початку війни.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната у Facebook.
Ігнат звернув увагу, що Повітряні сили не перестали інформувати українців про повітряні загрози та характер атак противника. У режимі онлайн у месенджерах Telegram, Viber та WhatsApp вони продовжують надавати ту ж інформацію про повітряні цілі, що й раніше.
Також зберігається формат ранкових звітів про результат бойової роботи українських захисників за ніч.
"Втім, військовим керівництвом прийнято рішення ввести певні зміни (обмеження) в ранкових зведеннях щодо ворожої "балістики" (під час масованих атак) - кількості запущених/збитих/пригнічених цілей, що не досягли", - підкреслив Ігнат.
За його словами, військові й надалі надаватимуть медіа узагальнену інформацію про кількість запущених російських ракет, у тому числі і балістики.
Як приклад він розповів, що в липні росіяни застосували понад 450 ракет, майже 200 з них були балістичними.
Ігнат нагадав, що ранкові зведення по ударах змінювали вже близько 10 разів від початку війни.
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