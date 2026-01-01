Чи очікувати магнітні бурі 13 серпня: прогноз
Сьогодні, 01:30
У четвер, 13 серпня, на Землі не очікується суттєвих магнітних бур.Як повідомляють у Meteoagent, прогнозується сонячна активність із К-індексом 2 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.
За даними Meteoprog, упродовж минулої доби сонячна активність була на дуже низькому рівні.
Очікується, що у четвер геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня, а сонячна активність залишиться дуже низькою.
“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – зазначають у повідомленні.
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За даними Meteoprog, упродовж минулої доби сонячна активність була на дуже низькому рівні.
Очікується, що у четвер геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня, а сонячна активність залишиться дуже низькою.
“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – зазначають у повідомленні.
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