Чи очікувати магнітні бурі 13 серпня: прогноз

У четвер, 13 серпня, на Землі не очікується суттєвих магнітних бур.Як повідомляють у Meteoagent, прогнозується сонячна активність із К-індексом 2 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.За даними Meteoprog, упродовж минулої доби сонячна активність була на дуже низькому рівні.Очікується, що у четвер геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня, а сонячна активність залишиться дуже низькою.“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – зазначають у повідомленні.