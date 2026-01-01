У Луцьку водій авто під час перевірки документів наїхав на військовослужбовця та втік

Ще одному фігуранту оголошена підозра за умисне заподіяння тілесних ушкоджень військовослужбовцю.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Інцидент трапився в Луцьку, 12 серпня.Під час здійснення заходів оповіщення військовослужбовці й патрульні зупинили водія Audi, 1986 року народження. При перевірці документів той почав рух транспортним засобом і завдав тілесних ушкоджень військовослужбовцю. Чоловік продовжив їхати, а потім зник у невідомому напрямку.У результаті оперативно-розшукових заходів правоохоронці знайшли і автомобіль, і правопорушника. Його затримали в порядку ст. 208 КПК України.За процесуального керівництва прокуратури, слідчі оголосили йому про підозру за ч.2 ст. 350 КК України.