У потязі, який на Одещині атакувала Росія, було 340 людей. ФОТО





Як повідомляє Володимир Зеленський та ДСНС України.



Як відомо, унаслідок удару загинули машиніст та його помічник. Пасажири, яких було 340 на момент удару, не постраждали. Їх автобусами доставили до Одеси.



"І точно той, хто керував дроном, не міг не знати, що ціль абсолютно цивільна", - сказав президент.



Також Зеленський закликав світ до рішучої відповіді на підступні удри окупантів та посилення української ППО.



"Рятувальники евакуювали 317 пасажирів, з них 67 дітей", - додали у ДСНС.



На фото, опублікованих рятувальниками, видно, що кабіна машиніста вщент зруйнована.



"Сталося загоряння локомотива. Вогнеборці ліквідували пожежу", - йдеться у заяві.



Нагадаємо, влучання в поїзд Одеської залізниці відбулося сьогодні вранці. Як повідомляється, команда "Укрзалізниці" отримала повідомлення про реактивний дрон, і відправила його машиністу.



Втім, через високу швидкість "Шахеда" та його різкий маневр зупинити локомотив не встигли.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Стало відомо, як виглядає поїзд, який вранці 13 серпня потрапив під ворожий удар "Шахеда".Як повідомляє РБК-Україна , фото та відео наслідків опублікували президент Українита ДСНС України.Як відомо, унаслідок удару загинули машиніст та його помічник. Пасажири, яких було 340 на момент удару, не постраждали. Їх автобусами доставили до Одеси."І точно той, хто керував дроном, не міг не знати, що ціль абсолютно цивільна", - сказав президент.Також Зеленський закликав світ до рішучої відповіді на підступні удри окупантів та посилення української ППО."Рятувальники евакуювали 317 пасажирів, з них 67 дітей", - додали у ДСНС.На фото, опублікованих рятувальниками, видно, що кабіна машиніста вщент зруйнована."Сталося загоряння локомотива. Вогнеборці ліквідували пожежу", - йдеться у заяві.Нагадаємо, влучання в поїзд Одеської залізниці відбулося сьогодні вранці. Як повідомляється, команда "Укрзалізниці" отримала повідомлення про реактивний дрон, і відправила його машиністу.Втім, через високу швидкість "Шахеда" та його різкий маневр зупинити локомотив не встигли.

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