На Донеччині загинув Герой з Луцької громади Михайло Слутяк

Михайло Слутяк.



Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.



"Слутяк Михайло Михайлович народився 05.01.1969 року.

Воїн загинув 9 серпня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новоолександрівка, Покровського району, Донецької області. Щиро співчуваємо родині військовослужбовця. Розділяємо біль важкої втрати, схиляємо голови у глибокій скорботі", - йдеться в повідомленні.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Знову сумна звістка надійшла до Луцької громади. Додому «на щиті» повернеться наш захисникПро це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради."Слутяк Михайло Михайлович народився 05.01.1969 року.Воїн загинув 9 серпня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новоолександрівка, Покровського району, Донецької області. Щиро співчуваємо родині військовослужбовця. Розділяємо біль важкої втрати, схиляємо голови у глибокій скорботі", - йдеться в повідомленні.

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