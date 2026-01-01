На Донеччині загинув Герой з Луцької громади Михайло Слутяк
Сьогодні, 12:35
Знову сумна звістка надійшла до Луцької громади. Додому «на щиті» повернеться наш захисник Михайло Слутяк.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
"Слутяк Михайло Михайлович народився 05.01.1969 року.
Воїн загинув 9 серпня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новоолександрівка, Покровського району, Донецької області. Щиро співчуваємо родині військовослужбовця. Розділяємо біль важкої втрати, схиляємо голови у глибокій скорботі", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
"Слутяк Михайло Михайлович народився 05.01.1969 року.
Воїн загинув 9 серпня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новоолександрівка, Покровського району, Донецької області. Щиро співчуваємо родині військовослужбовця. Розділяємо біль важкої втрати, схиляємо голови у глибокій скорботі", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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