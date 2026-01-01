Чорна звістка: на війні загинув воїн з Волині Юрій Джуль
Сьогодні, 16:11
Підтвердили загибель захисника з Волині Юрія Джуля.
Про це 13 серпня повідомили у Старовижівській селищній раді.
«Старовижівська громада з глибоким сумом повідомляє про підтвердження загибелі військовослужбовця Юрія Джуля. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Захисника. У цей важкий час розділяємо з родиною біль непоправної втрати. Вічна пам’ять і слава Захиснику України!» − йдеться в повідомленні.
Про деталі зустрічі та поховання повідомлять додатково.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це 13 серпня повідомили у Старовижівській селищній раді.
«Старовижівська громада з глибоким сумом повідомляє про підтвердження загибелі військовослужбовця Юрія Джуля. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Захисника. У цей важкий час розділяємо з родиною біль непоправної втрати. Вічна пам’ять і слава Захиснику України!» − йдеться в повідомленні.
Про деталі зустрічі та поховання повідомлять додатково.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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