Чорна звістка: на війні загинув воїн з Волині Юрій Джуль

Юрія Джуля.



Про це 13 серпня повідомили у Старовижівській селищній раді.



«Старовижівська громада з глибоким сумом повідомляє про підтвердження загибелі військовослужбовця Юрія Джуля. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Захисника. У цей важкий час розділяємо з родиною біль непоправної втрати. Вічна пам’ять і слава Захиснику України!» − йдеться в повідомленні.



Про деталі зустрічі та поховання повідомлять додатково.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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