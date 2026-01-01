У Хріннниках неповнолітній волинянин травмував хребет, пірнаючи з пірса

На Млинівщині під час стрибків у воду тяжко травмувався неповнолітній волинянин.Про це повідомляють у поліції Рівненської області.Інцидент стався 1 серпня, близько 19 години у селі Хрінники, Демидівської ТГ. Правоохоронці з’ясували, що 17-річний житель Волинської області разом із другом відпочивав на місцевому пляжі. Під час купання юнак вирішив стрибнути у водойму з пірсу, однак вдарився об дно. Очевидці відразу дістали хлопця на берег та викликали швидку.Неповнолітнього без свідомості, із важкими травмами хребта медики госпіталізували до лікарні.Поліцейські вкотре наголошують на суворому дотриманні правил безпеки біля водойм:категорично заборонено стрибати у воду з пірсів, мостів, причалів чи інших спеціальних або саморобних споруд;не пірнайте у незнайомих місцях та там, де дно не проглядається, або ж не обстежене фахівцями;не заходьте у воду в стані сп’яніння.