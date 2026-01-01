Волинь – серед лідерів за кількістю штрафів бізнесу за неподання інформації про транспорт ТЦК





Про це повідомляє



Найбільше постанов від початку повномасштабної війни винесли на Київщині — 173. Далі Черкащина — 163, Волинь — 89 та Київ — 81. На ці 4 регіони припадає 55% усіх постанов за цей час.





Цьогоріч підприємствам виписали понад 7 млн грн штрафів за 5 місяців за те, що вони цього не зробили.



Довідково: Під час дії воєнного стану українські компанії зобов'язані звітувати ТЦК про транспорт на балансі. це поивнні робити двічі на рік — до 20 червня та 20 грудня. Навіть для підприємтсв без автомобілів потрібен «нульовий» звіт. За неподання або запізнення посадовим особам загрожує штраф від 34 тисяч до 59,5 тисяч грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За даними Командування сухопутних військ ЗСУ 1 047 компаній в Україні отримали постанову за неподання відомостей про транспорт до ТЦК та СП за час війни. Більшість санкцій — 87% — наклали вже від початку повномасштабної.Про це повідомляє Суспільне , посилаючись на дані, оприлюднені на сервісі Опендатабот.Найбільше постанов від початку повномасштабної війни винесли на Київщині — 173. Далі Черкащина — 163,та Київ — 81. На ці 4 регіони припадає 55% усіх постанов за цей час.Цьогоріч підприємствам виписали понад 7 млн грн штрафів за 5 місяців за те, що вони цього не зробили.Під час дії воєнного стану українські компанії зобов'язані звітувати ТЦК про транспорт на балансі. це поивнні робити двічі на рік — до 20 червня та 20 грудня. Навіть для підприємтсв без автомобілів потрібен «нульовий» звіт. За неподання або запізнення посадовим особам загрожує штраф від 34 тисяч до 59,5 тисяч грн.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію