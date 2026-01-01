На Волині самокатчиця «надула» майже у 12 разів більше допустимої норми алкоголю в крові

На Волині самокатчиця «надула» майже у 12 разів більше допустимої норми алкоголю в крові
На Волині патрульні поліцейські продовжують виявляти на дорогах нетверезих керманичів електросамокатів.

Про це йдеться на сторінці патрульної поліції Волині.

1 серпня в Луцьку інспектори зупинили керманича електросамоката, який рухався під час дії комендантської години. Під час спілкування з 20-річним чоловіком інспектори помітили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Результат на приладі Драгер — 0,99 проміле.

Другий випадок трапився днями у Ковелі. Патрульні зупинили керманичку електросамоката, яка здійснювала хаотичні маневри посеред дороги. Інспектори виявили у громадянки ознаки алкогольного сп’яніння. Результат на приладі Драгер — 2,47 проміле, що майже у 12 разів перевищує допустиму норму.
На Волині самокатчиця «надула» майже у 12 разів більше допустимої норми алкоголю в крові

Обох громадян відсторонили від керування та склали адміністративні протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.

Нагадаємо: електросамокат — це транспортний засіб. За керування ним у стані сп’яніння передбачена адміністративна відповідальність, де сума штрафу складає 17 000 грн з позбавленням права керування транспортними засобами на рік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, Волинь, п'яний за кермом, алкоголь, порушення, ПДР, поліція, Луцьк, Ковель
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Андрій Разумовський очолив Луцьку міську раду
У Луцьку депутат селищної ради покусав патрульного під час оформлення ПДР
Начальника Луцького ТЦК затримали на хабарі у 7 тисяч доларів: що відомо
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
АЗС в Україні вводять ліміт на продаж дизеля - ЗМІ
Сьогодні, 19:17
На Волині самокатчиця «надула» майже у 12 разів більше допустимої норми алкоголю в крові
Сьогодні, 18:36
Білорусь формує нову десантно-турмову бригаду поблизу кордону з Україною
Сьогодні, 17:49
Волинь – серед лідерів за кількістю штрафів бізнесу за неподання інформації про транспорт ТЦК
Сьогодні, 17:07
У Хріннниках неповнолітній волинянин травмував хребет, пірнаючи з пірса
Сьогодні, 16:26
Медіа
відео
1/8