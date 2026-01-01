На Волині самокатчиця «надула» майже у 12 разів більше допустимої норми алкоголю в крові

На Волині патрульні поліцейські продовжують виявляти на дорогах нетверезих керманичів електросамокатів.Про це йдеться на сторінці патрульної поліції Волині.1 серпня в Луцьку інспектори зупинили керманича електросамоката, який рухався під час дії комендантської години. Під час спілкування з 20-річним чоловіком інспектори помітили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Результат на приладі Драгер — 0,99 проміле.Другий випадок трапився днями у Ковелі. Патрульні зупинили керманичку електросамоката, яка здійснювала хаотичні маневри посеред дороги. Інспектори виявили у громадянки ознаки алкогольного сп’яніння. Результат на приладі Драгер — 2,47 проміле, що майже у 12 разів перевищує допустиму норму.Обох громадян відсторонили від керування та склали адміністративні протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.Нагадаємо: електросамокат — це транспортний засіб. За керування ним у стані сп’яніння передбачена адміністративна відповідальність, де сума штрафу складає 17 000 грн з позбавленням права керування транспортними засобами на рік.