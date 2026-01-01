АЗС в Україні вводять ліміт на продаж дизеля - ЗМІ





Про це повідомляє



Зокрема, ліміт у 100 літрів уже діє на низці станцій мережі ОККО. Причина в тому, що роздрібні ціни майже зрівнялися з оптовими, і далекобійникам стало вигідніше заправлятися безпосередньо на АЗС, а не закуповувати паливо на нафтобазах.



Заправки обмежують відпуск палива, щоб запаси не виснажувалися швидше, ніж їх встигають відновлювати. Дефіцит пов’язують зі скороченням імпорту, обмеженою пропозицією в Європі та обмілінням Дунаю, через яке ускладнилися річкові поставки.



Повного припинення продажів дизеля поки не прогнозують, однак на окремих АЗС паливо може періодично закінчуватися. До 31 липня середня ціна дизельного палива в Україні зросла до 90,55 гривні за літр.



Як повідомлялось, протягом тижня в Україні стрімко дорожчає пальне. Ріст цін на автозаправних станціях обумовлений гострим дефіцитом ресурсів, логістичними проблемами через російські атаки у Чорному морі та введенням нових екологічних стандартів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські заправки почали вводити ліміти на продаж дизельного пального – до 50-100 літрів на одного клієнта. Такі обмеження найчастіше з’являються на трасових АЗС, де активно заправляються водії вантажівок.Про це повідомляє "Кореспондент" , посилаючись на видання Дело.Зокрема, ліміт у 100 літрів уже діє на низці станцій мережі ОККО. Причина в тому, що роздрібні ціни майже зрівнялися з оптовими, і далекобійникам стало вигідніше заправлятися безпосередньо на АЗС, а не закуповувати паливо на нафтобазах.Заправки обмежують відпуск палива, щоб запаси не виснажувалися швидше, ніж їх встигають відновлювати. Дефіцит пов’язують зі скороченням імпорту, обмеженою пропозицією в Європі та обмілінням Дунаю, через яке ускладнилися річкові поставки.Повного припинення продажів дизеля поки не прогнозують, однак на окремих АЗС паливо може періодично закінчуватися. До 31 липня середня ціна дизельного палива в Україні зросла до 90,55 гривні за літр.Як повідомлялось, протягом тижня в Україні стрімко дорожчає пальне. Ріст цін на автозаправних станціях обумовлений гострим дефіцитом ресурсів, логістичними проблемами через російські атаки у Чорному морі та введенням нових екологічних стандартів.

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