Якою буде погода у Луцьку та на Волині у понеділок, 3 серпня





Про це повідомляють у Волинському обласноу центрі з гідрометеорології.



У Луцьку очікують невелику хмарність. Без опадів. Вітер східний 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 31-33°.



На території Волинської області також прогнозують невелику хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер східний 5-10 м/с.



Температура вночі 15-20°, вдень 29-34°.



Температура води в річці Стир +23°, в озері Світязь +22°

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські синоптики прогнозують невелику хмарність у Луцьку та на території Волинської області.Про це повідомляють у Волинському обласноу центрі з гідрометеорології.У Луцьку очікують невелику хмарність. Без опадів. Вітер східний 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 31-33°.На території Волинської області також прогнозують невелику хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер східний 5-10 м/с.Температура вночі 15-20°, вдень 29-34°.Температура води в річці Стир +23°, в озері Світязь +22°

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