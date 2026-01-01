Якою буде погода у Луцьку та на Волині у понеділок, 3 серпня
Сьогодні, 20:00
Волинські синоптики прогнозують невелику хмарність у Луцьку та на території Волинської області.
Про це повідомляють у Волинському обласноу центрі з гідрометеорології.
У Луцьку очікують невелику хмарність. Без опадів. Вітер східний 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 31-33°.
На території Волинської області також прогнозують невелику хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер східний 5-10 м/с.
Температура вночі 15-20°, вдень 29-34°.
Температура води в річці Стир +23°, в озері Світязь +22°
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Про це повідомляють у Волинському обласноу центрі з гідрометеорології.
У Луцьку очікують невелику хмарність. Без опадів. Вітер східний 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 31-33°.
На території Волинської області також прогнозують невелику хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер східний 5-10 м/с.
Температура вночі 15-20°, вдень 29-34°.
Температура води в річці Стир +23°, в озері Світязь +22°
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