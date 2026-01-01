На Волині суд відібрав три ділянки в агрофірми





Про це свідчить рішення суду від 15 липня, пише



У листопаді 2025 року Берестечківська міськрада надала ТОВ "Бистровиця" в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва земельні ділянки сільськогосподарського призначення:



- 6,11 га у с. Волиця-Лобачівська, в урочищі "За черешнями";

- 4,67 га у с. Горішнє;

- 16,18 га яка у с. Лобачівка.



Як встановив суд, передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, здійснюється за результатами земельних торгів. Відповідно і Берестечківська міськрада мала б надати землі "Бистровиці" в оренду на конкурентних засадах. Але цього не зробила.



Таким чином міськрада порушила вимоги Земельного Кодексу України, чим позбавила можливості держави реалізувати право оренди ділянок на більш вигідних умовах з урахуванням засад конкурентного ринку. А договори оренди земель є нікчемними.



Суд також зауважив, що ТОВ "Бистровиця", звертаючись до Берестечківської міськради з клопотанням про надання в оренду ділянок у позаконкурентний спосіб повинно було знати про неможливість отримання їх в оренду без проведення земельних торгів.



"Отже, ТОВ "Бистровиця" допущено зловживання правом на отримання у позаконкурентний спосіб ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва… Таким чином, поведінка орендаря на переддоговірній стадії була недобросовісною та спрямованою на заволодіння землями комунальної власності у позаконкурентний спосіб", – йдеться в рішенні суду.



Суд також звернув увагу, що міськрада не перешкодила такому зловживанню зі сторони "Бистровиця" та підписала договори в порушення вимог земельного законодавства, нехтуючи інтересами територіальної громади, які полягають у недоотриманні коштів від надання ділянок на торгах.



В результаті суд зобов`язав "Бистровицю" повернути землі.



Засновниками ТОВ "Бистровиця" є Вадим Снитюк та Петро Гнатюк, керівник – Роман Важоха.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Господарський суд Волинської області зобов`язав ТОВ "Бистровиця" повернути Берестечківській міській територіальній громаді Луцького району Волинської області три земельні ділянки загальною площею 26,88 га, які компанія отримала без конкуренції.Про це свідчить рішення суду від 15 липня, пише "Економічна правда" У листопаді 2025 року Берестечківська міськрада надала ТОВ "Бистровиця" в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва земельні ділянки сільськогосподарського призначення:- 6,11 га у с. Волиця-Лобачівська, в урочищі "За черешнями";- 4,67 га у с. Горішнє;- 16,18 га яка у с. Лобачівка.Як встановив суд, передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, здійснюється за результатами земельних торгів. Відповідно і Берестечківська міськрада мала б надати землі "Бистровиці" в оренду на конкурентних засадах. Але цього не зробила.Таким чином міськрада порушила вимоги Земельного Кодексу України, чим позбавила можливості держави реалізувати право оренди ділянок на більш вигідних умовах з урахуванням засад конкурентного ринку. А договори оренди земель є нікчемними.Суд також зауважив, що ТОВ "Бистровиця", звертаючись до Берестечківської міськради з клопотанням про надання в оренду ділянок у позаконкурентний спосіб повинно було знати про неможливість отримання їх в оренду без проведення земельних торгів."Отже, ТОВ "Бистровиця" допущено зловживання правом на отримання у позаконкурентний спосіб ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва… Таким чином, поведінка орендаря на переддоговірній стадії була недобросовісною та спрямованою на заволодіння землями комунальної власності у позаконкурентний спосіб", – йдеться в рішенні суду.Суд також звернув увагу, що міськрада не перешкодила такому зловживанню зі сторони "Бистровиця" та підписала договори в порушення вимог земельного законодавства, нехтуючи інтересами територіальної громади, які полягають у недоотриманні коштів від надання ділянок на торгах.В результаті суд зобов`язав "Бистровицю" повернути землі.Засновниками ТОВ "Бистровиця" є Вадим Снитюк та Петро Гнатюк, керівник – Роман Важоха.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію