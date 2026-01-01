Григорія Недопада переобрано головою відділення НОК України у Волинській області

переобрано головою відділення Національного олімпійського комітету України (НОК) у Волинській області на період 2026-2030 років. Це рішення ухвалено 31 липня на звітно-виборній Асамблеї, що відбулася в Луцьку. Переобрання Недопада стало важливою подією для спортивного середовища регіону.Григорій Недопада також займає посаду голови Волинської обласної ради, що підкреслює його активну роль у розвитку не лише спорту, а й місцевої політики. На Асамблеї присутнім був президент НОК України Вадим Гутцайт, який привітав Недопада з переобранням. Вадим Гутцайт, відомий як олімпійський чемпіон, має значний досвід у спортивній сфері, що додає ваги його підтримці новообраного голови.Таким чином, Григорій Недопада продовжить виконувати свої обов'язки на чолі відділення НОК України у Волинській області, зосередившись на розвитку олімпійського руху в регіоні протягом наступних чотирьох років.Переобрання Григорія Недопада на посаду голови відділення НОК у Волинській області свідчить про стабільність та продовження стратегічного розвитку спорту в регіоні. Його досвід у політиці та управлінні може позитивно вплинути на реалізацію нових ініціатив і проектів, спрямованих на підтримку молодих спортсменів та популяризацію олімпійських цінностей.- Спільна діяльність НОК і місцевої влади може забезпечити більш ефективне використання ресурсів для розвитку спортивної інфраструктури.- Проведення змагань на високому рівні.