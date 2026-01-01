Персик, слива та виноград: скільки коштують фрукти у Луцьку на ринку





Журналісти



Найбільше на прилавках персиків і нектаринів із півдня України, хоча трапляється продукція із Закарпаття та домашні волинські плоди. Персики коштують у середньому 120 грн за кілограм, а нектарини — 180 грн. Вони бувають солодкими й соковитими або ж менш солодкими й твердими.



«Ось це сорт “Яблуко” — він із білою м'якоттю, менш солодкий і з кислинкою. А цей — дуже солодкий», — розповіла продавчиня Тетяна.



Абрикоси привезли із Закарпаттяі продають по 100 грн за кілограм. Сливи — місцеві волинські, їхня вартість коливається від 100 до 250 грн залежно від сорту.



Виноград на більшості точок продають по 200–250 грн за кілограм, а найпопулярнішим серед покупців є «Кишмиш».



Також на прилавках уже достатньо груш. Їхня вартість нині становить від 150 до 220 грн за кілограм, причому продають переважно привізні плоди з інших областей або з-за кордону.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Влітку ринки Луцька рясніють свіжими овочами та фруктами. Багато містян купують їх до столу, для консервації та сушіння. Серед сезонного асортименту переважають персики, абрикоси, нектарини, сливи, а також виноград і груші.Журналісти ВСН відвідали Завокзальний ринок, поспілкувалися із продавцями, аби дізнатися ціни на сезонні фрукти.Найбільше на прилавках персиків і нектаринів із півдня України, хоча трапляється продукція із Закарпаття та домашні волинські плоди. Персики коштують у середньому 120 грн за кілограм, а нектарини — 180 грн. Вони бувають солодкими й соковитими або ж менш солодкими й твердими.«Ось це сорт “Яблуко” — він із білою м'якоттю, менш солодкий і з кислинкою. А цей — дуже солодкий», — розповіла продавчиня Тетяна.Абрикоси привезли із Закарпаттяі продають по 100 грн за кілограм. Сливи — місцеві волинські, їхня вартість коливається від 100 до 250 грн залежно від сорту.Виноград на більшості точок продають по 200–250 грн за кілограм, а найпопулярнішим серед покупців є «Кишмиш».Також на прилавках уже достатньо груш. Їхня вартість нині становить від 150 до 220 грн за кілограм, причому продають переважно привізні плоди з інших областей або з-за кордону.

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