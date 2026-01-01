Україна готується отримати нові винищувачі: Зеленський розкрив деталі





Про це повідомляє Володимира Зеленського.



Українські аси вже освоїли західну техніку



За словами Зеленського, українські Повітряні сили опанували сильні засоби протиповітряної оборони за рекордно короткий час.



Президент зазначив, що українські пілоти вже кілька років успішно керують літаками F-16 та Mirage. Паралельно частина льотчиків проходить навчання у Швеції.



Гріпени та Рафалі скоро в Україні



"В українському небі незабаром побачимо "Гріпени"", - заявив Зеленський.



Президент додав, що влада продовжує перемовини з французькими партнерами, аби в українському небі також з'явилися винищувачі Rafale.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські льотчики невдовзі пересядуть на нові бойові літаки Gripen E - підготовка триває значно швидшими темпами, ніж очікували.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента УкраїниЗа словами Зеленського, українські Повітряні сили опанували сильні засоби протиповітряної оборони за рекордно короткий час.Президент зазначив, що українські пілоти вже кілька років успішно керують літаками F-16 та Mirage. Паралельно частина льотчиків проходить навчання у Швеції."В українському небі незабаром побачимо "Гріпени"", - заявив Зеленський.Президент додав, що влада продовжує перемовини з французькими партнерами, аби в українському небі також з'явилися винищувачі Rafale.

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