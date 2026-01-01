3 серпня на Волині: гортаючи календар
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День народження 3 серпня у художнього керівника "ГаРмИдЕр ангар-сцена" Руслани Порицької (на фото).
Сьогодні відзначають день народження ексгравець ФК "Волинь" Володимир Гапон, журналістки Оксана Блищик та Мая Голуб.
Вітаємо їх, а також іменників цього дня – чоловіків з іменами Семен та Іван.
Зауважимо, що 3 серпня 2009 року на Волині побував Патріарх Московський Кирил. який у Луцьку у храмі Всіх святих земель Волинської він відправив молебень. Наступного дня Кирил відвідав Зимненський монастир.
3 серпня в новому календарі української церкви - день пам'яті преподобних Ісаакія Сповідника, Далмата і Фавста.
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Сьогодні відзначають день народження ексгравець ФК "Волинь" Володимир Гапон, журналістки Оксана Блищик та Мая Голуб.
Вітаємо їх, а також іменників цього дня – чоловіків з іменами Семен та Іван.
Зауважимо, що 3 серпня 2009 року на Волині побував Патріарх Московський Кирил. який у Луцьку у храмі Всіх святих земель Волинської він відправив молебень. Наступного дня Кирил відвідав Зимненський монастир.
3 серпня в новому календарі української церкви - день пам'яті преподобних Ісаакія Сповідника, Далмата і Фавста.
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