3 серпня на Волині: гортаючи календар

3 серпня на Волині: гортаючи календар
День народження 3 серпня у художнього керівника "ГаРмИдЕр ангар-сцена" Руслани Порицької (на фото).

Сьогодні відзначають день народження ексгравець ФК "Волинь" Володимир Гапон, журналістки Оксана Блищик та Мая Голуб.

Вітаємо їх, а також іменників цього дня – чоловіків з іменами Семен та Іван.

Зауважимо, що 3 серпня 2009 року на Волині побував Патріарх Московський Кирил. який у Луцьку у храмі Всіх святих земель Волинської він відправив молебень. Наступного дня Кирил відвідав Зимненський монастир.

3 серпня в новому календарі української церкви - день пам'яті преподобних Ісаакія Сповідника, Далмата і Фавста.

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Теги: день народження, свята, іменини
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