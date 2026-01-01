Магнітні бурі: прогноз на 3 серпня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 3 серпня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря, а також її наслідки та вплив на людей і техніку.У понеділок, 3 серпня, геомагнітна активність не повинна перевищити K-індекс 4, а значних коливань магнітного поля Землі фахівці не прогнозують.Також зберігатиметься невелика ймовірність радіозбурень рівня R1–R2. Вони можуть тимчасово впливати на короткохвильовий радіозв’язок, однак безпосередньої загрози для здоров’я людей не становлять.Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, а інші — лише орієнтовні.