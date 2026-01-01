Курс валют на 3 серпня: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
НБУ встановив офіційний курс валют на понеділок, 3 серпня. Долар втратив ще 6 коп. Євро залишився без змін. Злотий втратив 1 коп.
Про це йдеться на сайті Національного банку.
Курс долара
1 долар США — 44,63 (-6 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,27 (0 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,88 (-1 коп.).
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Про це йдеться на сайті Національного банку.
Курс долара
1 долар США — 44,63 (-6 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,27 (0 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,88 (-1 коп.).
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