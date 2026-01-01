Білорусь формує нову десантно-турмову бригаду поблизу кордону з Україною

Білорусь розпочала формувати нову десантно-штурмову бригаду, яка базуватиметься поблизу Гомелю — приблизно за 40 кілометрів від українського кордону.Про це повідомив командувач Сил спеціальних операцій Збройних сил Білорусі, - пишеЗа словами командувача, у країні вже створили один батальйон, а до кінця року планують сформувати ще один. Також комплектують підрозділи бойового забезпечення, артилерії, ППО та розвідки.Ільюкевич також повідомив, що в Білорусі вже сформували військові частини та підрозділи, а також призначили офіцерський склад і набрали необхідну кількість інших військових для цієї бригади.15 травня президент України Володимир Зеленський повідомив, що росіяни продовжують спроби втягнути Білорусь у війну проти України та планують ракетно-дронові удари по українських «центрах ухвалення рішень».18 травня Білорусь розпочала спільні з Росією навчання із застосування ядерної зброї. Згодом стало відомо, що в межах цих навчань Росія перемістила ядерні боєприпаси до Білорусі. На тлі цього СБУ анонсувала посилені перевірки на півночі України.Наприкінці червня тодішній головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що Росія може спробувати розпочати наступ на Чернігівську область. За його словами, найімовірніше атака відбуватиметься з Брянської області РФ, однак російський Генштаб також розглядав варіант наступу через територію Білорусі.Нагадаємо, що на початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році російські війська заїжджали на територію України, зокрема, і з території Білорусі. Також з її території здійснювалися ракетні удари по українських містах і селах.