Без номерів, прав і під градусом: у Луцьку зупинили групу мотоциклістів, які їхали після застілля

Троє нетверезих мотоциклістів їхали до Луцька після застілля — усіх зупинили патрульні.Це сталося 1 серпня під час патрулювання на вулиці Набережній інспектори виявили три мотоцикли Spark, Spark та Mustang, які рухалися без державних номерних знаків, - повідомляють у патрульній поліції Волині.Під час спілкування з водіями патрульні помітили у всіх трьох ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловіки пройшли огляд на місці зупинки. Драгер показав — 1,04, 1,36 та 1,50 проміле.Крім того, інспектори встановили, що всі транспортні засоби експлуатувалися без чинних полісів обов’язкового страхування, а двоє керманичів не мали посвідчення водія відповідної категорії.На всіх порушників інспектори склали протоколи за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані спʼяніння) КУПАП, а також низку інших адміністративних матеріалів.