Без номерів, прав і під градусом: у Луцьку зупинили групу мотоциклістів, які їхали після застілля

Без номерів, прав і під градусом: у Луцьку зупинили групу мотоциклістів, які їхали після застілля
Троє нетверезих мотоциклістів їхали до Луцька після застілля — усіх зупинили патрульні.

Це сталося 1 серпня під час патрулювання на вулиці Набережній інспектори виявили три мотоцикли Spark, Spark та Mustang, які рухалися без державних номерних знаків, - повідомляють у патрульній поліції Волині.

Під час спілкування з водіями патрульні помітили у всіх трьох ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловіки пройшли огляд на місці зупинки. Драгер показав — 1,04, 1,36 та 1,50 проміле.

Крім того, інспектори встановили, що всі транспортні засоби експлуатувалися без чинних полісів обов’язкового страхування, а двоє керманичів не мали посвідчення водія відповідної категорії.

На всіх порушників інспектори склали протоколи за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані спʼяніння) КУПАП, а також низку інших адміністративних матеріалів.

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Теги: Луцьк, поліція, порушення. мотоциклісти
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