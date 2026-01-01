У Луцьку зафіксували температурний рекорд

У Луцьку зафіксували температурний рекорд
В адміністративному центрі Волинської області Рекорд максимальної температури повітря.

Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

За даними спостережень метеостанції, 1 серпня максимальна температура повітря в Луцьку досягла +34,8°﻿С.

Попереднє рекордне значення для цього дня було відмічено у 2017 році і становило +33,4°﻿С.

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Теги: погода, температура, Луцьк
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