У Луцьку зафіксували температурний рекорд
Сьогодні, 13:26
В адміністративному центрі Волинської області Рекорд максимальної температури повітря.
Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
За даними спостережень метеостанції, 1 серпня максимальна температура повітря в Луцьку досягла +34,8°С.
Попереднє рекордне значення для цього дня було відмічено у 2017 році і становило +33,4°С.
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Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
За даними спостережень метеостанції, 1 серпня максимальна температура повітря в Луцьку досягла +34,8°С.
Попереднє рекордне значення для цього дня було відмічено у 2017 році і становило +33,4°С.
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