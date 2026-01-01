Росія може використовувати захоплені українські дрони для провокацій у Європі





Такі БПЛА можуть застосовуватися не лише проти України, а й для операцій "під чужим прапором" на території країн Європи. Про таку можливість повідомили журналісти "Мілітарного", а згодом цю інформацію фактично підтвердив радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов, - пише



Як Росія може використовувати захоплені українські дрони?

Підставою для таких висновків стали кадри українського дрона-перехоплювача, на яких зафіксовано безпілотник із характерними рисами українських апаратів серії FP-1 та FP-2. За формою фюзеляжу, прямого крила та хвостового оперення він практично відповідає далекобійним безпілотникам України.



За однією з версій, російські військові отримують такі апарати після того, як вони здійснюють вимушену посадку через дію засобів радіоелектронної боротьби або зазнають технічних несправностей. Після цього окупанти можуть відремонтувати безпілотники, перепрограмувати їх або використати як основу для створення копій.



Сергій Бескрестнов заявив, що російська армія системно займається збором українських безпілотників, які залишилися відносно неушкодженими.



"Я можу вам точно сказати, що противник збирає наші вцілілі безпілотники, ремонтує їх і готує для майбутніх провокацій. Невже хтось вважає, що загадкові БПЛА над Європою це були (та будуть) "Суперками" та "Орлани" із зірками на крилах? Дуже важливо, щоб світова спільнота усе це розуміла. Гібридна сучасна війна так і відбувається", – заявив він.



Бескрестнов фактично підтвердив припущення про те, що Росія може використовувати українські безпілотники для операцій, які мають створити хибне враження про їхнє походження.



Ще у липні міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш попереджав, що Росія могла перехопити значну кількість українських безпілотників. За його словами, ці апарати можуть використовуватися під час операцій "під чужим прапором" на території Польщі або інших країн НАТО. Мета таких дій – створити враження, нібито атаки здійснює Україна, та спровокувати політичну напругу серед союзників.



Польський міністр також наголошував, що рівень загрози з боку Росії залишається дуже високим, а тому заспокоювати суспільство щодо можливих провокацій не варто.



На користь цієї версії може свідчити й подія, що сталася 8 червня 2026 року в Молдові. Під час масованої російської атаки по Україні один із безпілотників перетнув молдовський кордон та вибухнув поблизу села Лопатна Оргіївського району. На уламках місцеві жителі помітили українські написи, після чого Міністерство закордонних справ Молдови повідомило, що апарат із великою ймовірністю був українського походження.



Втім, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга тоді заявив, що дрон був саме російським. Остаточних висновків щодо походження безпілотника не оприлюднили. Досі невідомо, чи потрапив він до Молдови через збій навігації, вплив засобів РЕБ, навмисне втручання Росії або використання відремонтованого українського БПЛА.



На початку липня польські спецслужби також повідомляли, що Росія може вдатися до гібридних або навіть збройних провокацій проти Польщі, аби перевірити готовність НАТО до реагування та послабити підтримку України з боку західних партнерів.



Побоювання Варшави посилилися після інциденту 30 липня, коли під час російської масованої атаки крилата ракета Х-101 залетіла майже на 100 кілометрів углиб території Польщі та впала в Люблінському воєводстві.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У росії, ймовірно, почали використовувати захоплені українські далекобійні безпілотники для власних задумів.Такі БПЛА можуть застосовуватися не лише проти України, а й для операцій "під чужим прапором" на території країн Європи. Про таку можливість повідомили журналісти "Мілітарного", а згодом цю інформацію фактично підтвердив радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов, - пише 24 канал Підставою для таких висновків стали кадри українського дрона-перехоплювача, на яких зафіксовано безпілотник із характерними рисами українських апаратів серії FP-1 та FP-2. За формою фюзеляжу, прямого крила та хвостового оперення він практично відповідає далекобійним безпілотникам України.За однією з версій, російські військові отримують такі апарати після того, як вони здійснюють вимушену посадку через дію засобів радіоелектронної боротьби або зазнають технічних несправностей. Після цього окупанти можуть відремонтувати безпілотники, перепрограмувати їх або використати як основу для створення копій.Сергій Бескрестнов заявив, що російська армія системно займається збором українських безпілотників, які залишилися відносно неушкодженими."Я можу вам точно сказати, що противник збирає наші вцілілі безпілотники, ремонтує їх і готує для майбутніх провокацій. Невже хтось вважає, що загадкові БПЛА над Європою це були (та будуть) "Суперками" та "Орлани" із зірками на крилах? Дуже важливо, щоб світова спільнота усе це розуміла. Гібридна сучасна війна так і відбувається", – заявив він.Бескрестнов фактично підтвердив припущення про те, що Росія може використовувати українські безпілотники для операцій, які мають створити хибне враження про їхнє походження.Ще у липні міністр національної оборони Польщіпопереджав, що Росія могла перехопити значну кількість українських безпілотників. За його словами, ці апарати можуть використовуватися під час операцій "під чужим прапором" на території Польщі або інших країн НАТО. Мета таких дій – створити враження, нібито атаки здійснює Україна, та спровокувати політичну напругу серед союзників.Польський міністр також наголошував, що рівень загрози з боку Росії залишається дуже високим, а тому заспокоювати суспільство щодо можливих провокацій не варто.На користь цієї версії може свідчити й подія, що сталася 8 червня 2026 року в Молдові. Під час масованої російської атаки по Україні один із безпілотників перетнув молдовський кордон та вибухнув поблизу села Лопатна Оргіївського району. На уламках місцеві жителі помітили українські написи, після чого Міністерство закордонних справ Молдови повідомило, що апарат із великою ймовірністю був українського походження.Втім, міністр закордонних справ Українитоді заявив, що дрон був саме російським. Остаточних висновків щодо походження безпілотника не оприлюднили. Досі невідомо, чи потрапив він до Молдови через збій навігації, вплив засобів РЕБ, навмисне втручання Росії або використання відремонтованого українського БПЛА.На початку липня польські спецслужби також повідомляли, що Росія може вдатися до гібридних або навіть збройних провокацій проти Польщі, аби перевірити готовність НАТО до реагування та послабити підтримку України з боку західних партнерів.Побоювання Варшави посилилися після інциденту 30 липня, коли під час російської масованої атаки крилата ракета Х-101 залетіла майже на 100 кілометрів углиб території Польщі та впала в Люблінському воєводстві.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію