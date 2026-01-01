На Волині горіло пшеничне поле. ФОТО

За минулу добу волинські рятувальники ліквідували чотири пожежі в екосистемах. У різних куточках області горіло пшеничне поле, суха трава та сміття.Про це повідомляють у ГУ ДСНС України у Волинській області.О 12:50 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про займання сміття в селі Тростянець Ківерцівської громади Луцького району. На місце події прибули рятувальники 6-ї ДПРЧ м. Ківерці, які подали два водяні стволи. Пожежу локалізували о 13:43, а ліквідували о 13:51. Ймовірна причина займання - необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.О 13:04 надійшло повідомлення про горіння пшениці на корені в селі Низкиничі Володимирського району. До гасіння залучалися рятувальники 5-ї ДПРЧ м. Нововолинськ, які за допомогою водяного ствола та підручних засобів локалізували пожежу о 13:31, а ліквідували о 14:13. Причина пожежі - порушення вимог Правил пожежної безпеки в агропромисловому комплексі України, а саме проведення збирання врожаю комбайном, не обладнаним іскрогасником. На власника комбайна 1999 року народження складено постанову за ст. 175 КУпАП.О 15:12 рятувальники отримали повідомлення про пожежу сухої трави та чагарників поблизу села Залізниця Камінь-Каширського району. До ліквідації займання залучалися бійці 12-го ДПРП селища Любешів та місцева пожежна охорона села Залізниця. Вогнеборці подали два водяні стволи та використовували підручні засоби. Пожежу локалізували о 17:10, ліквідували о 19:21. Ймовірна причина пожежі - необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.О 18:46 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу сухої трави в урочищі «Ладзьове» поблизу села Грудки Камінь-Каширського району. На місце події прибули рятувальники 8-ї ДПРЧ м. Камінь-Каширський, які подали один водяний ствол та використовували підручні засоби. Пожежу локалізували о 19:14, ліквідували о 19:30. Ймовірна причина займання - необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.У всіх випадках загиблих і травмованих немає. Загальна площа пожеж становила 2 га.