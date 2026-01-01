Помер захисник з Волині Сергій Яцук, якого визволили з російського полону

Ще одна болюча звістка сколихнула Волинь та Прилісненську громаду. Відійшов у Вічність воїн-захисник, який рік тому повернувся із російського полону.Про це повідомляють у Прилісненській громаді."Передчасно пішов із життя наш Захисник, житель села Рудка-Червинська. 13 березня 2022 року Сергій став на захист України. Побратими знали його за позивним «Історик». Спочатку він проходив службу у складі 125-ї бригади, а згодом був переведений до 54-ї окремої механізованої бригади. Під час виконання бойових завдань Сергій потрапив у ворожий полон, де провів 19 довгих місяців. 25 травня 2025 року він повернувся додому в межах обміну військовополоненими. Та, на жаль, ще під час його перебування в полоні не витримало материнське серце — померла його мама, так і не дочекавшись сина", - йдеться у дописі.Після всіх пережитих випробувань доля відвела Сергію надто мало часу на рідній землі. Його життя обірвалося у власному домі.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного.