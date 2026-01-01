Помер захисник з Волині Сергій Яцук, якого визволили з російського полону

Помер захисник з Волині Сергій Яцук, якого визволили з російського полону
Ще одна болюча звістка сколихнула Волинь та Прилісненську громаду. Відійшов у Вічність воїн-захисник Сергій Яцук, який рік тому повернувся із російського полону.

Про це повідомляють у Прилісненській громаді.

"Передчасно пішов із життя наш Захисник, житель села Рудка-Червинська Яцук Сергій Вікторович. 13 березня 2022 року Сергій став на захист України. Побратими знали його за позивним «Історик». Спочатку він проходив службу у складі 125-ї бригади, а згодом був переведений до 54-ї окремої механізованої бригади. Під час виконання бойових завдань Сергій потрапив у ворожий полон, де провів 19 довгих місяців. 25 травня 2025 року він повернувся додому в межах обміну військовополоненими. Та, на жаль, ще під час його перебування в полоні не витримало материнське серце — померла його мама, так і не дочекавшись сина", - йдеться у дописі.

Після всіх пережитих випробувань доля відвела Сергію надто мало часу на рідній землі. Його життя обірвалося у власному домі.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного.

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Теги: Волинь, Прилісне, Рудка-Червинська, Сергій Яцук, війна, смерть, полон
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