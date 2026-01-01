За добу українські воїни знищили 1500 ркупантів,69 артсистем, 10 ББМ і 8 РСЗВ





Про це йдеться у зведенні на сторінці Генерального штабу ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.08.26 орієнтовно склали:

особового складу – близько 1 449 120 (+1 500) осіб

танків – 12 231 (+0) од.

бойових броньованих машин – 25 070 (+10) од.

артилерійських систем – 47 196 (+69) од.

РСЗВ – 1 988 (+8) од.

засоби ППО – 1 529 (+2) од.

літаків – 439 (+0) од.

гелікоптерів – 354 (+0) од.

наземні робототехнічні комплекси – 2 108 (+11) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 439 291 (+1 788) од.

крилаті ракети – 5 007 (+2) од.

кораблі / катери – 34 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 128 953 (+456) од.

спеціальна техніка – 4 486 (+2) од.

Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Протягом минулої доби українські воїни завдали втрат для противника. Так, бійці СОУ знищили 1500 окупантів а також техніку ворога.Про це йдеться у зведенні на сторінці Генерального штабу ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.08.26 орієнтовно склали:особового складу – близько 1 449 120 (+1 500) осібтанків – 12 231 (+0) од.бойових броньованих машин – 25 070 (+10) од.артилерійських систем – 47 196 (+69) од.РСЗВ – 1 988 (+8) од.засоби ППО – 1 529 (+2) од.літаків – 439 (+0) од.гелікоптерів – 354 (+0) од.наземні робототехнічні комплекси – 2 108 (+11) од.БПЛА оперативно-тактичного рівня – 439 291 (+1 788) од.крилаті ракети – 5 007 (+2) од.кораблі / катери – 34 (+0) од.підводні човни – 2 (+0) од.автомобільна техніка та автоцистерни – 128 953 (+456) од.спеціальна техніка – 4 486 (+2) од.Дані уточнюються.

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