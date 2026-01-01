Вдарила, облаяла і вигнала з дому: на Волині судили матір за насилля над малолітньою донькою





Конфлікт між жінкою та її донькою стався 21 червня у Турійську за місцем проживання обвинуваченої, пишуть



Як повідомила сама дівчинка, того дня близько 21-ї години батько привіз її до матері. Коли вона зайшла в будинок, то мати почала до неї агресивно говорити, чіплятися, ображати нецензурними словами, вдарила долонею по обличчю та вигнала, сказавши, щоб їхала до батька. Дитина злякалася, взяла велосипед та поїхала геть. Коли ж подзвонила батьку і розповіла йому все, він викликав поліцію.



У суді обвинувачена провину визнала, розкаялась у вчиненому та просила суворо не карати.



Своєю чергою, представниця служби у справах дітей під час судового засідання пояснила, що має місце факт психологічного насильства стосовно малолітньої дитини, що заподіяло шкоду її психічному здоров’ю. Просила притягнути волинянку до адміністративної відповідальності.



Тож суддя після розгляду усіх доказів визнав жінку винною й оштрафував на 510 гривень.

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