Долар знову готує сюрприз українцям: що буде з курсом у серпні

Валютний ринок в Україні залишається чутливим до економічних і геополітичних змін. У липні курс долара зріс із 44,47 до 44,92 грн, але наприкінці місяця він знову почав дешевшати.Чи продовжить долар дорожчати у серпні та яких змін на валютному ринку варто очікувати, розповів доктор економічних наук Олексій Плотніков в коментарі Новини.LIVE.За його словами, низхідний тренд частково пояснюється співвідношенням у головній валютній парі — наприкінці липня євро зміцніло до 1,15 дол. Однак тривале зниження курсу долара малоймовірне через наслідки війни. Російські атаки на портову інфраструктуру вже негативно вплинули на експортні можливості країни та скоротили надходження валютної виручки.«Ми не прогнозували, що нам розбомблять порти, не прогнозували, що припиниться експорт. Через це долар подорожчав, але важко сказати, наскільки довго все триватиме. Я вважаю, якщо НБУ буде використовувати свої важелі, то вже від осені», — пояснив експерт.Для більшості українців, які час від часу купують валюту в обмінниках, суттєвих змін не очікується — дефіциту долара на ринку не прогнозують. Упродовж серпня ситуацію контролюватиме Національний банк, якщо не виникнуть додаткові ризики через ситуацію на фронті.За прогнозом, офіційний курс гривні до долара може перебувати в межах 44,50–44,97 грн за долар.