Курс валют на 2 серпня: скільки коштують долар, євро та злотий

Курс валют на 2 серпня: скільки коштують долар, євро та злотий
Національний банк України оприлюднив курс валют на неділю, 2 серпня.

Так вартість долара США знизилася на 18 копійок та становить 44,69 грн. Натомість євро та злотий зросли на 19 та 8 копійок відповідно.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара
1 долар США — 44,69 (-18 коп.)

Курс євро
1 євро — 51,27 (+19 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий — 11,89 (+8 коп.).

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Теги: курс валют, прогноз, Луцьк
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