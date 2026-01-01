2 серпня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні відзначає день народження старша інспекторка сектору комунікації ГУНП у Волинській області(на фото) та підприємецьТакож особисте свято відзначає графічний дизайнер, каліграф, засновник міжнародного фестивалю «Простір літер» Кирило Ткачов.Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – чоловіків з іменами Василь, Іван, Кирило, Платон, Роман, Степан, Тарас, Федір.Зичимо усім міцного здоров’я, злагоди й достатку.2 серпня вшановують пам’ять святого пророка Іллі – одного з найбільших пророків Старого Завіту. За свою полум’яну ревність пророк Ілля був узятий на небо живим на вогненній колісниці.2 серпня - Міжнародний день голокосту ромів, а в Україні відзначають День аеромобільних військ.2 серпня 1990-го Патріарх Московський Алексій ІІ здійснив візит до Луцька.Служив у кафедральному соборі Святої Трійці, закликав до активної протидії УАПЦ та висловив думку, що українське національне відродження «несе загрозу» цілісності української нації.2 серпня День пам’яті загиблих воїнів-десантників різних часів і поколінь. Важлива подія була встановлена 2017 року для вшанування пам’яті офіцерів та солдатів десантних військ, які загинули, захищаючи рідні землі від ворогів. Цей день є важливим для вшанування героїзму та самопожертви десантників, які віддали своє життя в різні періоди історії, включаючи сучасні конфлікти.2 серпня в Україні і світі святкують Міжнародний день пива. Щорічне неофіційне свято, яке відзначається в першу п’ятницю серпня12. Свято було засноване 2007 року власником бару Джессом Авшаломовим у місті Санта-Круз, Каліфорнія.Також 2 серпня День народження поштової скриньки. Це свято було засноване на честь встановлення першої поштової скриньки в Лондоні 1858 року. Поштові скриньки стали невід’ємною частиною будівель по всьому світу, забезпечуючи зручний спосіб отримання та відправлення кореспонденції.А ще 2 серпня Міжнародний день голокосту ромів. Ця пам’ятна дата була встановлена на згадку про події 2-3 серпня 1944 року, коли в нацистському таборі смерті Аушвіц-Біркенау в газових камерах було вбито 2897 ромів. Загалом під час геноциду від репресій постраждали від 600 тисяч до 1,5 мільйона ромів.