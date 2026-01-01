Скільки коштують кавуни та дині на ринку у Луцьку: огляд цін





Журналісти



Нині ціни на кавуни на ринку знизилися і тепер становлять близько 25-35 гривень за кілограм. Найчастіше на прилавки привозять справжні великі кавуни з Одещини, хоча подекуди можна зустріти й закарпатські. Особливо зручно те, що покупці не обов'язково мають брати цілий плід — за бажанням кавун можна придбати половинкою чи навіть четвертинкою.



Тим часом дині на Центральному ринку вартують близько 80 гривень за кілограм. Більшітсь продавців пропонують одеську та херсонську диню.



Продавці радять обирати диню насамперед за ароматом, бо чим сильніший і виразніший запах має плід, тим солодшою та більш стиглою вона виявиявиться всередині.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кількість кавунів та динь на прилавках луцьких ринків збільшується в рази. Проте ціна при цьому знижується. За останні кілька днів вартість найбільшої ягоди впала майже у двічіЖурналісти ВСН відвідали Центральний ринок, аби дізнатись, скільки зараз коштують кавуни та дині у Луцьку.Нині ціни на кавуни на ринку знизилися і тепер становлять близько 25-35 гривень за кілограм. Найчастіше на прилавки привозять справжні великі кавуни з Одещини, хоча подекуди можна зустріти й закарпатські. Особливо зручно те, що покупці не обов'язково мають брати цілий плід — за бажанням кавун можна придбати половинкою чи навіть четвертинкою.Тим часом дині на Центральному ринку вартують близько 80 гривень за кілограм. Більшітсь продавців пропонують одеську та херсонську диню.Продавці радять обирати диню насамперед за ароматом, бо чим сильніший і виразніший запах має плід, тим солодшою та більш стиглою вона виявиявиться всередині.

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