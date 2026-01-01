Заважив 752 грами: у лісі на Волині знайшли гігантський білий гриб

Заважив 752 грами: у лісі на Волині знайшли гігантський білий гриб
У лісі на Любомльщині знайшли велетенський білий гриб.

Світлиною гриба-велетня поділилася читачка, передає "Конкурент".

На Любомльщині любителька «тихого полювання» натрапила на справжнього грибного велетня. Під час поїздки по ожину вона знайшла білий гриб, який заважив 752 грами.

Заважив 752 грами: у лісі на Волині знайшли гігантський білий гриб


За її словами, такого великого білого гриба їй ще не доводилося знаходити.

Де саме вдалося знайти гриб-велетень, жінка не розповідає.

«Бо як вкажу село, то понаїжджають з усіх усюд», – жартує вона.

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Теги: гриби, Полісся
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