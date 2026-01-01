На Волині планують добувати пісок на Крижівському родовищі





Повідомлення про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, оприлюднила Рожищенська міська рада 28 липня 2026 року.



Родовище площею 17,7 га неподалік села Крижівка Луцького району виявили й розвідали у 1990–1994 роках за завданням нині неіснуючого ТОВ «Волинський річковий флот». Із 2006 по 2016 рік його розробляла луцька фірма «НІМБ-7». Торік спецдозвіл на розробку придбало ТОВ «Річтранс Луцьк».



Наприкінці 2025 року компанія уже повідомляла про планову діяльність. Однак, як повідомив



«Дуже багато технічної документації, яку треба готувати, яку вимагають різні органи. Це довгий процес. Ми цілий рік розробляли», – пояснив керівник товариства.



Нині робить це вдруге. За документами, компанія «Річтранс Луцьк» планує здійснювати видобуток на площі майже 9 га відкритим способом – кар’єром.



«Провадження планованої діяльності буде здійснюватися в межах технологічного контуру родовища площею 8,97 га, який включає ліцензійну межу родовища за виключенням охоронних зон водного об’єкту та території, яка входить в межі Смарагдової мережі», – йдеться в повідомленні про планову діяльність «Річтранс Луцьк».



Зважаючи на близькість ґрунтових вод, видобуток корисної копалини буде проводитись гідромеханізованим способом ‒ за допомогою плавучого дизельного (або електричного) земснаряду. Річна продуктивність кар’єру, за планом, становитиме до 100 тисяч метрів кубічних. Впливу від діяльності товариства може зазнати Рожищенська міська територіальна громада.



Щодо впливу на довкілля, то товариство зазначає про локальний вплив на гелогічне середовище в межах площі розробки й викиди забруднюючих речовин під час роботи техніки. Також інформує про контрольований вплив на ґрунти: передбачено раціональне поводження зі знятим родючим шаром (зберігання) та подальша рекультивація відпрацьованих ділянок і відвалів розкривних порід.



У документах представники компанії інформують також про позитивний вплив на соціальне середовище громади. Зокрема, поповнення місцевого бюджету, забезпеченні сировиною галузь будівництва, зайнятість місцевого населення та працівників. Фірма не повідомляє, скільки саме людей працевлаштує. В інформації йдеться лише, що режим роботи – 260 днів на рік в одну зміну по 8 годин.



Громадське обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля триватиме до 21 серпня.

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